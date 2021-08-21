به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «اورزلا فون در لاین» (Ursula von der Leyen) رئیس کمیسیون اروپا امروز شنبه اعلام کرد که این اتحادیه نه طالبان را به رسمیت شناخته و نه مذاکرات سیاسی با این گروه داشته است.

بر اساس اعلام رویترز، رئیس کمیسیون اروپا گفت که اتحادیه اروپا تماس‌های عملیاتی خود با طالبان را حفظ می‌کند و این امر برای نجات جان افراد ضروری است؛ اما هیچگونه مذاکره سیاسی با آنها نخواهد داشت.

اورزلا فون درلاین در این باره اضافه کرد: کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانسان مشروط به احترام این گروه به موازین حقوق بشری، رفتار خوب با اقلیت‌ها و رعایت حقوق زنان خواهد بود.

وی این سخنان را در جریان دیدار از مرکز پذیرش موقت پناهجویان افغانستان در اسپانیا مطرح کرد.

گفتنی است که با خروج اشرف غنی از افغانستان، ۱۵ آگوست (یکشنبه هفته گذشته)، نیروهای طالبان وارد شهر کابل پایتخت افغانستان شده و قدرت را در این کشور به دست گرفتند.