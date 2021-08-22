۲۸ بیمار دربیمارستان شهید جلیل بدحال ونیازمند تخت آی سی یو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ذاکر سعیدی نژاد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پیک‌های گذشته روزانه ۳۰ بیمار کرونایی به بیمارستان مراجعه می‌کردند اکنون این رقم به ۲۱۰ نفر در روز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در صورت افزایش تعداد بیماران و سهل انگاری نسبت به بیماری، با کمبود سرم و داروهای کرونا مواجه می‌شویم، گفت: طولانی شدن پیک پنجم شیوع کرونا در استان سبب خستگی کادر درمان شده و تعداد زیاد بیماران بدحال بسیار نگران کننده است.

سعیدی نژاد تصریح کرد: در صورت تداوم این وضعیت در آینده شاهد موج بدتر و فوتی‌های بیشتر در بیمارستان شهید جلیل خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بزرگترین بیمارستان معین کرونای استان اکنون در شرایط بدی به لحاظ تعداد بیماران قرار دارد، گفت: در این بیمارستان بیش از ظرفیت به بیماران کرونایی خدمت رسانی می‌شود و با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی بیماران در روزهای اخیر، وضعیت بسیار خطرناک است.

سعیدی نژاد افزود: متأسفانه مادر جوان ۳۲ ساله‌ای که چهار ماهه باردار بود بر اثر ابتلاء به کرونا در این بیمارستان فوت کرد و اکنون ۲۰۷ بیمار کرونایی در این بیمارستان بستری هستند و ۱۶۰ تخت نیز برای بیمارانی که نیاز به دارو دارند در بیمارستان شهید جلیل راه اندازی شده است.