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۳۱ مرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۴۵

رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج:

۲۸ بیمار دربیمارستان شهید جلیل بدحال ونیازمند تخت آی سی یو هستند

۲۸ بیمار دربیمارستان شهید جلیل بدحال ونیازمند تخت آی سی یو هستند

یاسوج- رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت: ظرفیت تختهای آی سی یو در بیمارستان تکمیل شده و برای ۲۸ بیمار بدحال و نیازمند تخت آی سی یو نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، ذاکر سعیدی نژاد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پیک‌های گذشته روزانه ۳۰ بیمار کرونایی به بیمارستان مراجعه می‌کردند اکنون این رقم به ۲۱۰ نفر در روز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در صورت افزایش تعداد بیماران و سهل انگاری نسبت به بیماری، با کمبود سرم و داروهای کرونا مواجه می‌شویم، گفت: طولانی شدن پیک پنجم شیوع کرونا در استان سبب خستگی کادر درمان شده و تعداد زیاد بیماران بدحال بسیار نگران کننده است.

سعیدی نژاد تصریح کرد: در صورت تداوم این وضعیت در آینده شاهد موج بدتر و فوتی‌های بیشتر در بیمارستان شهید جلیل خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بزرگترین بیمارستان معین کرونای استان اکنون در شرایط بدی به لحاظ تعداد بیماران قرار دارد، گفت: در این بیمارستان بیش از ظرفیت به بیماران کرونایی خدمت رسانی می‌شود و با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی بیماران در روزهای اخیر، وضعیت بسیار خطرناک است.

سعیدی نژاد افزود: متأسفانه مادر جوان ۳۲ ساله‌ای که چهار ماهه باردار بود بر اثر ابتلاء به کرونا در این بیمارستان فوت کرد و اکنون ۲۰۷ بیمار کرونایی در این بیمارستان بستری هستند و ۱۶۰ تخت نیز برای بیمارانی که نیاز به دارو دارند در بیمارستان شهید جلیل راه اندازی شده است.

کد مطلب 5286549

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