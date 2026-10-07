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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

مهلت ثبت‌نام «قهرمان قله‌ها» در کرمانشاه تمدید شد

مهلت ثبت‌نام «قهرمان قله‌ها» در کرمانشاه تمدید شد

کرمانشاه - دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قله‌ها» از تمدید مهلت ثبت‌نام این رویداد تا ۳۰ مهرماه به دنبال استقبال گسترده شهروندان خبر داد.

سعید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید مهلت ثبت‌نام در رویداد استعدادیابی «قهرمان قله‌ها» خبر داد و اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده و چشمگیر شهروندان کرمانشاه از این رویداد، فرصت ثبت‌نام تا ۳۰ مهرماه تمدید شده است.

وی افزود: میزان استقبال مردم از این رویداد فراتر از انتظار بوده و همین موضوع موجب شد تصمیم به افزایش زمان ثبت‌نام گرفته شود تا تمامی علاقه‌مندان و داوطلبان فرصت کافی برای حضور در این عرصه را داشته باشند.

دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قله‌ها» با اشاره به روند ثبت‌نام‌ها گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار نفر برای شرکت در این رویداد ملی و محله‌محور ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار بیانگر استقبال و انگیزه بالای جوانان استان برای حضور در این برنامه است.

رضایی ادامه داد: استقبال صورت‌گرفته نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی از استعدادها و توانمندی‌های جوانان در استان وجود دارد و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه مناسبی برای شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان در روزهای باقی‌مانده خاطرنشان کرد: از داوطلبان درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با استفاده از فرصت ایجادشده در روزهای میانی، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قله‌ها» تصریح کرد: تمدید مهلت ثبت‌نام با هدف فراهم کردن امکان حضور بیشتر علاقه‌مندان انجام شده است و انتظار می‌رود داوطلبان با برنامه‌ریزی مناسب از این فرصت استفاده کنند.

کد مطلب 6970517

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