سعید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید مهلت ثبت‌نام در رویداد استعدادیابی «قهرمان قله‌ها» خبر داد و اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده و چشمگیر شهروندان کرمانشاه از این رویداد، فرصت ثبت‌نام تا ۳۰ مهرماه تمدید شده است.

وی افزود: میزان استقبال مردم از این رویداد فراتر از انتظار بوده و همین موضوع موجب شد تصمیم به افزایش زمان ثبت‌نام گرفته شود تا تمامی علاقه‌مندان و داوطلبان فرصت کافی برای حضور در این عرصه را داشته باشند.

دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قله‌ها» با اشاره به روند ثبت‌نام‌ها گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار نفر برای شرکت در این رویداد ملی و محله‌محور ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار بیانگر استقبال و انگیزه بالای جوانان استان برای حضور در این برنامه است.

رضایی ادامه داد: استقبال صورت‌گرفته نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی از استعدادها و توانمندی‌های جوانان در استان وجود دارد و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه مناسبی برای شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان در روزهای باقی‌مانده خاطرنشان کرد: از داوطلبان درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با استفاده از فرصت ایجادشده در روزهای میانی، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

دبیر اجرایی رویداد «قهرمان قله‌ها» تصریح کرد: تمدید مهلت ثبت‌نام با هدف فراهم کردن امکان حضور بیشتر علاقه‌مندان انجام شده است و انتظار می‌رود داوطلبان با برنامه‌ریزی مناسب از این فرصت استفاده کنند.