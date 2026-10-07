کیانی: کنگره شهدای هنرمند باید متفاوت برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی صبح چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی اجلاسیه شهدای هنرمند استان بوشهر اظهار کرد: محور اصلی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر اتفاقات هنری است.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر گفت: امسال در میان کنگره‌های استان‌ها، بوشهر برای برگزاری نمایشگاه کتاب دفاع مقدس انتخاب شد و ما آمادگی خود را اعلام کردیم، ظرفیت حوزه تولید و کتاب امسال خوب است و باید متفاوت به کتاب نگاه کنیم.

بررسی تخصصی کتاب‌ها

کیانی ادامه داد: تاکنون نزدیک ۴۰ کتاب خوب در حوزه تاریخ شفاهی، رمان و موضوعات مختلف آماده شده و حتی ۱۰ عنوان مجزا برای کودک و نوجوان پیش‌بینی شده است.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر گفت: کنگره شهدای هنرمند باید هنرمندانه باشد و با کنگره‌های ادارات و کارمندی تفاوت داشته باشد و باید هنرمند را درگیر این مسئله کند.

وی گفت: ظرفیت خوبی در تعداد هنرمندان شکل گرفته و بسیاری از آنان خود پیش آمده‌اند. اگر هنرمندان را دعوت و در برگزاری یادواره‌ها و تولیدات درگیر کنیم، حجم خوبی از تولیدات هنری ایجاد می‌شود.