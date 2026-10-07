به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث لاهوتی اشکوری صبح چهارشنبه در بازدید از شهرک صنعتی گزبلند دشتستان با بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی این شهرک، بر ضرورت رفع موانع توسعه فعالیت‌های صنعتی در شهرستان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی یکی از الزامات حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و باید متناسب با نیاز واحدهای صنعتی، برای توسعه این زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی و اقدام شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حمایت از واحدهای تولیدی موجود و تکمیل ظرفیت‌های ایجادشده، از اولویت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است و در این راستا باید مسائل واحدهای نیمه‌تمام و راکد با جدیت بیشتری پیگیری شود.

لاهوتی با تأکید بر ضرورت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام اظهار کرد: واحدهایی که سرمایه‌گذاری آنها آغاز شده اما به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، باید با شناسایی موانع و فراهم کردن زمینه لازم، هرچه سریع‌تر تکمیل و وارد چرخه تولید شوند.

وی فعال‌سازی واحدهای راکد را از دیگر اولویت‌های حوزه صنعت دانست و گفت: ظرفیت‌های موجود در واحدهای غیرفعال نباید بلااستفاده باقی بماند و باید با بررسی مشکلات هر واحد، زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید فراهم شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین تأمین سرمایه در گردش را از نیازهای مهم واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند دسترسی مناسب به منابع مالی و سرمایه در گردش است و باید موانع موجود در این زمینه پیگیری شود.

لاهوتی بر توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی دشتستان نیز تأکید کرد و گفت: تأمین و تقویت زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، راه دسترسی و سایر خدمات مورد نیاز واحدهای صنعتی باید متناسب با توسعه فعالیت‌های تولیدی دنبال شود.

وی در این بازدید از پیگیری‌های نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی برای رفع مسائل صنایع و شهرک‌های صنعتی شهرستان تقدیر کرد و افزود: استمرار این پیگیری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند رفع مشکلات واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی شهرستان را تسریع کند.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: هدف اصلی باید استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی موجود، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد.