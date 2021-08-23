تقدیر هیئات مذهبی مازندران از عزاداران حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تقدیر هیئات مذهبی و ستاد ساماندهی شئون فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران آمده است: مردم ولایتمدار استان مازندران از دیرباز با فرهنگ عاشورایی عجین بوده و همواره ارادت باطنی خود را در اعصار و ادوار مختلف به ائمه اطهار (ع)، بالاخص حضرت سیدالشهدا (ع) نشان داده‌اند.

در ادامه آورده شده است: امسال هم با وجود شرایط بحرانی بیماری منحوس کرونا جلوه‌هایی دیگر از شور و شعور حسینی توسط مردم فهیم و شریف مازندران در راستای فرامین مقام معظم رهبری و ستاد ملی مقابله با کرونا، رقم خورد و علی‌رغم همه تلاش‌ها برای تخریب و شبهه‌افکنی‌ها، عاشقان حسینی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در محرم امسال با رعایت دقیق و درست پروتکل‌های بهداشتی تلاش کردند تا مراسم عزای حسینی را با شکوه و عظمت چشمگیر و به همراه اقدامات بهداشتی برگزار کرده و سلامت و بهداشت عمومی را به همراه صلابت دینی و اعتقادی و ایمانی به نمایش بگذارند.

همچنین در این پیام آمده است: تدبیر و درایت ارزنده و برنامه‌ریزی درست هیئات مذهبی و همراهی مردم فهیم این دیار، سبب شد مراسم سوگواری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر استان برگزار شود و جلوه‌هایی بی‌نظیر از عشق و ارادت به سرور و سالار شهیدان (ع) ترسیم شود.

ضمن شکرگزاری به درگاه الهی، بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مساعی و همراهی ارزشمند عزاداران و دست اندرکاران مجالس دهه اول محرم اعم از روحانیون و وعاظ محترم، هیئات مذهبی، مسئولان و هیأت امنای مساجد، مداحان و مرثیه سرایان و تولیت‌های معزز حرم امامزادگان که نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اهتمام ویژه ای داشتند، به ویژه نماینده ولی فقیه در استان مازندران حضرت آیت الله محمدی لائینی و علمای زعیم استان که با توصیه‌های وزین و رهنمودهای ارزنده خود، زمینه برپایی عزاداری‌ها به شکل شایسته و شکوهمند و متناسب با شرایط پیش رو را فراهم آوردند و نیز زحمات و تلاش قابل تقدیر نهادها و دستگاه‌های مسؤل، اعضای ستاد استانی مبارزه با کرونا و کادر درمانی و پزشکی استان در این ایام، ابراز داشته و با آرزوی قبولی عزاداری‌ها، امیدوارم خداوند متعال به همه عزیزان توفیق گام برداشتن در مسیر پاسداشت شعائر اسلامی و خدمتگزاری در درگاه ائمه اطهار (ع) را عنایت فرماید