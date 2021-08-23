کشاورزان با آفت «کرم غوزه پنبه» به موقع مبارزه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: جمعیت اغلب آفات از جمله کرم غوزه پنبه در شرایط خشکسالی می‌تواند به حالت طغیان درآید و از این رو کشاورزان باید به دقت به توصیه‌های کارشناسان حفظ نباتات برای مبارزه به موقع با این آفت عمل کنند.

اکبر آهنگران افزود: کلید کنترل این آفت، مبارزه به موقع با نسل‌های اول آن است و اگر به موقع این مبارزه انجام نشود، می‌تواند بیش از ۴۰ درصد به محصول پنبه خسارت وارد کند.

وی با بیان این که آفت کرم غوزه پنبه تاکنون خسارتی به محصول مزارع وارد نکرده است، گفت: به علت خشکسالی در استان‌هایی مانند گلستان، آذربایجان شرقی و اردبیل جمعیت کرم غوزه پنبه بالا است، اما با تلاش مجموعه حفظ نباتات استان‌ها، جمعیت این آفت تحت کنترل است.

آهنگران خاطر نشان کرد که این افت به محض آن که وارد غوزه پنبه شود، امکان مبارزه با آن نخواهد بود.

وی درباره تأمین سموم نیز اذعان داشت: سموم به اندازه کافی برای مبارزه کشاورزان با افت کرم غوزه پنبه در کشور موجود است و استان‌ها مشکلی در تأمین سموم مورد نیاز خود ندارند.

مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: سال گذشته به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و وجود دامنه وسیعی میزبان‌ها در عرصه با جمعیت بالایی از این آفت در مزارع پنبه روبرو نشدیم و خسارتی هم به محصول پنبه وارد نشد.

وی اضافه کرد: هیچ آفتی را در عرصه کشاورزی نمی‌توان ریشه کن کرد و فقط می‌توانیم آن را کنترل و مدیریت کنیم.

آهنگران در عین حال یادآور شد که استفاده از بهترین سم در بهترین شرایط صرفاً ۹۰ درصد جمعیت آفت را کنترل می‌کند.