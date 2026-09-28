معاون فرماندار تنگستان: آموزش امروز کودکان معماری توسعه فردای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جمالی عصر دوشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان که با موضوع هفته ملی کودک و روز جهانی سالمند برگزار شد، اظهار کرد: آموزش امروز کودکان، معماری توسعه فردای کشور است و توجه به این دو گروه سنی، نقش مهمی در ساختن جامعه‌ای پویا، بانشاط و عقلانی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تنگستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای گرامیداشت هفته ملی کودک و روز جهانی سالمند افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد که محور اصلی آن، تقویت جامعه‌پذیری، روحیه کار گروهی، نشاط و خلاقیت در میان کودکان و نوجوانان و همچنین ارتقای تندرستی و نشاط سالمندان است.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌ها و مسابقات نقاشی و شعر، پرواز بادبادک‌ها، ترویج الگوی بهینه مصرف، کاشت نهال و ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت، اجرای بازی‌های بومی و محلی ویژه سالمندان و اجرای طرح «مهر و گفتگو» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مناسبت‌هاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تنگستان خاطرنشان کرد: برنامه‌های مربوط به کودکان و سالمندان باید به گونه‌ای اجرا شود که علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی، آثار فرهنگی و اجتماعی ماندگاری در جامعه به همراه داشته باشد.

جمالی در پایان بر اجرای دقیق برنامه‌ها، توجه به نتایج و آثار اقدامات، ارائه گزارش عملکرد پس از پایان برنامه‌ها و پیگیری و ارزیابی مستمر فعالیت‌ها تأکید کرد و خواستار قرار گرفتن این موضوعات در دستور کار جدی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شد.