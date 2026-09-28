سنگ مزار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با هنر دست هنرمندان شیرازی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سنگ مزار مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) که به همت کارگاه سنگتراشی حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) و با هنر دست هنرمندان شیرازی ساخته شده است، طی مراسمی با حضور تولیت و خادمان دو آستان مقدس رونمایی شد.
این اثر پس از ۱۴ ماه تلاش مستمر و بدون استفاده از دستگاههای برقی، به صورت کاملاً دستی توسط محمدجواد شبیه حجاری شده است.
متن سنگ مزار توسط آیتاللهالعظمی جوادی آملی نگاشته شده و خطاطی آن نیز توسط استاد رضاییان انجام شده است.
حجتالاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری، تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع)، در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای هنری و دینی شیراز گفت: کارگاه سنگتراشی این آستان پیش از این نیز ساخت سنگ مضجع شریف امام هادی(ع)، امام حسن عسکری(ع)، حضرت نرجس خاتون(س)، حضرت حکیمه خاتون(س)، حضرت فاطمه معصومه(س) و سنگ قبر مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) و همچنین سنگ قبور برخی بقاع متبرکه و مراجع عظام تقلید را برعهده داشته است.
وی با اشاره به جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در مکتب تشیع افزود: اگر به دنبال دستیابی به حیات طیبه هستیم، باید همچون حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) عمل کنیم.
تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) ادامه داد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) عقاید خود را به محضر امام هادی(ع) عرضه کردند و مورد تأیید امام زمان خود قرار گرفتند؛ بنابراین اگر اعمال ما نیز مورد رضایت و تأیید امام عصر(عج) قرار گیرد، خداوند حیات طیبه را نصیب ما خواهد کرد.
طاهری همچنین با قدردانی از حضور هیئت اعزامی از شهر ری گفت: شهر ری و شیراز پیوندی دیرینه در پاسداشت اهلبیت(ع) دارند و این تعاملات فرهنگی نشاندهنده عمق باورهای دینی مردم این سرزمین است.
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