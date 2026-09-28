دستگیری ۲ متهم پرونده انتشار تصاویر خصوصی در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاصغر محمدپور گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایت مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، ۲ نفر را که در این پرونده نقش داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی جهرم ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان داد متهمان با انگیزه هتک حیثیت و انتقامجویی، اقدام به انتشار تصاویر شخصی کاربران در فضای مجازی کردهاند.
سرهنگ محمدپور تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
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