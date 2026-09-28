صمیمیان: آمار واقعی روستاها باید مبنای توزیع عادلانه خدمات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی سمنان در محل فرمانداری، اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن یکی از مبانی مهم برنامهریزی و توزیع عادلانه خدمات است و باید ثبت اطلاعات با دقت و نظارت جدی انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت صحت سنجی میدانی اطلاعات افزود: تصمیم گیری های اجرایی باید بر اساس آمار و اطلاعات واقعی انجام شود تا در فرآیند برنامهریزی و تخصیص خدمات، حقی از روستاها تضییع نشود.
فرماندار سمنان با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای ثبتنام الکترونیکی و آمادگیهای لجستیکی برای اجرای سرشماری، توضیح داد : دهیاران ضمن همکاری با عوامل اجرایی، اقدامات انجامشده را به صورت دقیق مستندسازی و گزارشها را پس از جمعبندی به بخشداری و فرمانداری ارائه کنند.
صمیمیان در ادامه به برخی مطالبات مطرح شده از سوی دهیاران اشاره کرد و یادآور شد: تعیین تکلیف زمین ورزشی روستای جام و پیگیری اعتبار مورد نیاز برای تأمین چمن مصنوعی این زمین باید با جدیت دنبال شود.
وی شناسنامه روستایی را یکی از ابزارهای مهم برای شناخت ظرفیتهای مناطق روستایی دانست و افزود: این شناسنامه میتواند ظرفیتها، قابلیتها و نیازهای هر روستا را به شکل دقیق مشخص کرده و مبنایی برای برنامهریزی و جذب سرمایهگذاری باشد.
فرماندار سمنان همچنین بر استفاده از ظرفیت نمایشگاه روستایی در تهران تأکید کرد و افزود: برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای تولیدی، گردشگری و اقتصادی روستاهای شهرستان و ایجاد زمینه برای جذب سرمایهگذاران است.
صمیمیان با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی و دسترسی روستاها ادامه داد: موضوع تعریض محور رکنآباد، معرفی دلازیان بهعنوان یکی از مسیرهای ورود به کویر و بررسی وضعیت ایستگاه گرداب باید در چارچوب ظرفیت دستگاههای مسئول پیگیری شود.
وی پیگیری مسائل مربوط به قنوات و فراهم کردن زمینه جذب سرمایهگذار را نیز از دیگر موضوعات مهم در مسیر توسعه روستاها برشمرد و تصریح کرد: رونق روستاها به توسعه شهرها نیز کمک میکند و باید ظرفیتهای موجود در مناطق روستایی به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نحوه هزینه کرد اعتبارات خاطرنشان کرد: دهیاران باید در صیانت از بیتالمال دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند و مصوبات مالی و تسهیلات مربوط به مشاغل روستایی را با جدیت پیگیری کنند.
صمیمیان نظارت، مطالبه گری و جسارت در پیگیری امور را از الزامات مدیریت روستایی دانست و خاطر نشان کرد: مطالبه گری مردم میتواند روند به نتیجه رسیدن امور را تسریع کند و دهیاران باید مسائل و مطالبات مردم را با جدیت، شجاعت و در چارچوب قانون دنبال کنند.
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