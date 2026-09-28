  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف به راهبری عربستان از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها، به ۱۱۲۳ مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، جنگنده‌ های سعودی ۳۸ حمله هوایی و موشکی علیه استان‌ های تعز، صعده و حجه انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: حملات هوایی سعودی توسط جنگنده‌ های «اف-۱۵» و «تایفون» که از پایگاه‌ های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند، صورت گرفت؛ در حالی که حملات موشکی از مبدأ «نجران» و «جیزان» این استان‌ها را هدف قرار دادند.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: این حملات سعودی در ۲۴ ساعت گذشته منجر به تلفات غیرنظامی، از جمله کشته و زخمی شدن زنان و کودکان، شد. مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف به راهبری عربستان از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها، به ۱۱۲۳ مورد رسیده است.

کد مطلب 6961772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها