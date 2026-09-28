بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، جنگنده‌ های سعودی ۳۸ حمله هوایی و موشکی علیه استان‌ های تعز، صعده و حجه انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: حملات هوایی سعودی توسط جنگنده‌ های «اف-۱۵» و «تایفون» که از پایگاه‌ های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند، صورت گرفت؛ در حالی که حملات موشکی از مبدأ «نجران» و «جیزان» این استان‌ها را هدف قرار دادند.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: این حملات سعودی در ۲۴ ساعت گذشته منجر به تلفات غیرنظامی، از جمله کشته و زخمی شدن زنان و کودکان، شد. مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف به راهبری عربستان از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها، به ۱۱۲۳ مورد رسیده است.