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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دومین پیروزی والیبال ایران؛ تایلند هم حریف شاگردان پیاتزا نشد

دومین پیروزی والیبال ایران؛ تایلند هم حریف شاگردان پیاتزا نشد

تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مقابل تایلند پیروز میدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف تایلند رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید. نکته جالب توجه اینکه هدایت تیم والیبال تایلند برعهده پارک کی وون سرمربی اسبق تیم ملی والیبال ایران بود.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۵ موفق شدند تیم تایلند را شکست دهند و دومین پیروزی این مسابقات را به نام خود ثبت کنند. پیش از این تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خود موفق به شکست قرقیزستان شده بود.

تیم ملی والیبال در این بازی با ترکیب امین اسماعیل‌نژاد، عرشیا به‌نژاد، سید عیسی ناصری، محمد ولی‌زاده، علی حق پرست، پوریا حسین‌خانزاده، حسین حاجی کلاته به میدان رفت و هدایت تیم نیز بر عهده روبرتو پیاتزا بود.

شاگردان پیاتزا در سومین بازی خود در این رقابت‌ها، سه‌شنبه ۷ مهرماه از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح به وقت ایران به مصاف اندونزی خواهند رفت.

کد مطلب 6960256
سیده فرزانه شریفی

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