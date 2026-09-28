به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی‌زاده سرایی عصر دوشنبه در همایش پیشکسوتان دفاع مقدس مراغه، اظهار کرد: رزمندگان ایران اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس با وجود محدودیت‌های گسترده در امکانات و تجهیزات، در برابر دشمن ایستادگی کردند و اجازه ندادند اهداف نظامی و سیاسی دشمن محقق شود.

وی با بیان اینکه ابعاد مختلف مظلومیت رزمندگان دوران دفاع مقدس همچنان نیازمند تبیین و بازخوانی است، افزود: بخش‌هایی از این واقعیت تاریخی تاکنون آن‌گونه که باید در عرصه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و حتی نظامی مورد توجه قرار نگرفته است.

دشمن با هدف براندازی وارد جنگ شد

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی گفت: حمله ارتش بعث عراق به ایران بر اساس محاسبات و برنامه‌ریزی مشخصی انجام شد و دشمن درصدد بود در مدت کوتاهی ساختار سیاسی کشور را با چالش جدی مواجه کند.

سرایی ادامه داد: مقاومت مردم، حضور نیروهای مسلح و ایستادگی جوانان ایرانی موجب شد محاسبات دشمن با شکست مواجه شود و اهدافی که برای جنگ ترسیم کرده بود، تحقق پیدا نکند.

وی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از جبهه‌ها اظهار کرد: حضور و حمایت مردمی یکی از عوامل مهم استمرار مقاومت در سال‌های دفاع مقدس بود و رزمندگان در شرایطی دشوار، با تکیه بر ایمان و روحیه جهادی در برابر دشمن ایستادند.

ضرورت بازخوانی تاریخ دفاع مقدس

وی با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید گفت: روایت دقیق وقایع آن دوران تنها به بیان عملیات‌ها و پیروزی‌های نظامی محدود نمی‌شود، بلکه باید شرایط رزمندگان، محدودیت‌های موجود، نوع پشتیبانی دشمن از ارتش بعث و دشواری‌های حضور در جبهه‌ها نیز برای جامعه تبیین شود.

سرایی نقش رسانه‌ها را در این زمینه مهم دانست و افزود: رسانه‌ها می‌توانند با تولید محتوای مستند و روایت‌های دقیق، بخش‌هایی از تاریخ دفاع مقدس را که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، برای نسل امروز بازگو کنند.

تداوم روحیه مقاومت در نسل امروز

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا همچنین با اشاره به تحولات سال‌های اخیر، اظهار کرد: رزمندگان و نیروهای مدافع کشور در شرایط کنونی نیز با همان روحیه‌ای که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت، از استقلال و امنیت کشور دفاع می‌کنند.

وی افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داد که اتکا به توان داخلی، حضور مردم و روحیه جهادی می‌تواند در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

سرایی با اشاره به حمایت کشورهای مختلف از رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی گفت: ایران در آن سال‌ها در شرایطی قرار داشت که دشمن از پشتیبانی مالی و لجستیکی کشورهای مختلف برخوردار بود، اما رزمندگان کشور با تکیه بر ایمان، رهبری امام خمینی (ره) و حمایت مردم توانستند در برابر این فشارها مقاومت کنند.

وی با بیان اینکه جنایت‌های ارتش بعث عراق در دوران جنگ ابعاد گسترده‌ای داشت، خاطرنشان کرد: بررسی این جنایت‌ها و همچنین شرایطی که رزمندگان و مردم ایران در طول هشت سال جنگ با آن مواجه بودند، باید با روایتی دقیق و مستند برای نسل‌های آینده ثبت و بازگو شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا در پایان، هشت سال دفاع مقدس را بخشی مهم از تاریخ معاصر ایران دانست و گفت: تجربه دفاع مقدس نشان‌دهنده نقش مردم، رزمندگان و نیروهای مسلح در دفاع از کشور است و این میراث تاریخی باید به شکل صحیح و مستند به نسل‌های آینده منتقل شود.