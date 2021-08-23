دبیر شورای امنیت روسیه و مشاور امنیت ملی آمریکا گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «نیکلای پاتروشف» دبیر شورای امنیت روسیه و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا امروز دوشنبه در تماسی تلفنی پیرامون تحولات افغانستان با یکدیگر گفتگو کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، طرفین پیرامون همکاری روسیه و آمریکا در زمینه های امنیتی نیز به رایزنی پرداختند.

گفتنی است که با خروج اشرف غنی از افغانستان، ۱۵ آگوست (یکشنبه هفته گذشته)، نیروهای طالبان وارد شهر کابل پایتخت افغانستان شده و قدرت را در این کشور به دست گرفتند.

پس از این رویداد، تعداد زیادی از مردم این کشور در تلاش برای خروج از افغانستان به فرودگاه بین المللی حامد کرزی هجوم آوردند. آخرین خبرها نیز در این باره حکایت از کشته شدن ۲۰ نفر در این فرودگاه دارد.