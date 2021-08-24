به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در تذکری خطاب به شهرداری تهران گفت: همکاران در حوزه آتش نشانی در معرض خطر شهادت هستند و مقام معظم رهبری در پیامی به مناسبت شهدای آتش نشان در پلاسکو آنان را شهدای خدمت معرفی کردند اما در شهرداری به عنوان شهدای خدمت شناسایی نشده‌اند و مشخص نیست این نشان افتخار در چه سازوکار اداری قرار گرفته است.

وی افزود: باید حل مساله شهدای خدمت در اولویت اول قرار بگیرد تا این ۱۶ نفر شهید خدمت شناخته شوند.

عضو شورای شهر درباره مشکل خبرنگاران حاضر در صحن گفت: در مدل طراحی شده برای حضور خبرنگار شأن آنان رعایت نمی‌شود و تقاضا می‌کنم هم طراز اعضا در صحن حضور پیدا کنند.

تشکری هاشمی با تبریک روز کارمند به عنوان یک وظیفه‌ای که برگردن است بحث تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری که به دلیل نقص، متوقف شد، هرچه سریع‌تر این نامه اصلاح شود و همکارانی که در انتظار امنیت شغلی هستند.