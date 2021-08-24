به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان بوشهر اظهار داشت: توسعه گردشگری یکی از اولویت‌های مهم استان بوشهر است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی از افتتاح شش پروژه در بخش میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بوشهر به مناسبت هفته دولت خبر داد و اضافه کرد: بیش از ۲۳ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه‌های بخش میراث فرهنگی و گردشگری هزینه شده است.

استاندار بوشهر با تقدیر از تلاش‌گران عرصه سلامت به ویژه در عرصه مقابله با کرونا بیان کرد: روز گذشته فوت ۲۳ نفر و امروز ۱۶ نفر ثبت شد که بسیار نگران کننده است و باید برای مهار و مدیریت کرونا اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای احداث بیمارستان عالی‌شهر تصریح کرد: رشد دو تا پنج برابری در سرانه و خدمات شهری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در عالی‌شهر یک موفقیت بزرگ است.

وی از افزایش ظرفیت تخت‌های درمانی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: ظرفیت تخت‌های بستری مراکز درمانی در ۴ سال گذشته ۹۰ درصد افزایش یافته و تخت‌های مراقبت‌های ویژه ۲.۶ برابر افزایش یافته است.

استاندار بوشهر با اشاره به اجرای ۱۷۱ خانه بهداشت، مرکز جامع سلامت در استان بوشهر گفت: بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر با تلاش شبانه‌روز با ۱۱۰ تخت افتتاح شد که نقش مهمی در رسیدگی به بیماران کرونایی دارد.