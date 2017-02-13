به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی بعد از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح بیمارستان حضرت قائم(عج) بوشهر با بیان اینکه تعداد کل تخت‌های ویژه استان بوشهر در سال ۹۲ تنها ۸۰ تخت بود و با اجرای طرح تحول سلامت تعداد این تخت‌ها به بیش از ۱۹۰ تخت افزایش یافت،گفت: امروز شاهد بهره برداری از یکی از مراکز درمانی هستیم که سهم قابل توجهی در ارائه خدمات درمانی را در کل استان بوشهر بر عهده خواهد داشت.

وی با مقایسه تعداد تخت‌های درمانی استان بوشهر تا قبل از شروع طرح تحول نظام سلامت گفت: هم اکنون هزار و ۴۱۷ تخت فعال در استان بوشهر وجود دارد که با بهره برداری از بیمارستان قائم(عج) تعداد این تخت‌ها به ۱۴۸۰ تخت افزایش خواهد یافت.

رئیسی با اشاره به تشکیل جلسات مستمر با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار بوشهر گفت: با تغییر نگرش در توسعه زیرساخت‌های سلامت در سه سال گذشته شاهد هماهنگی بسیار کم نظیری در سطوح مدیریتی استان بودیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با اشاره به سیاست اصلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر توسعه متوازن خدمات درمانی در سطح استان، بیان داشت: امروز نه تنها دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تخت‌های درمانی را توسعه می‌دهد بلکه دیگر نهادهای فعال در حوزه درمانی نظیر تامین اجتماعی، نفت و نیروهای مسلح نیز بر مبنای تصویر کلی توسعه خدمات درمانی استان به توسعه تخت‌های درمانی می‌پردازند.

رئیسی خاطر نشان کرد: در چشم انداز سلامت استان بوشهر ضریب اشغال تخت تا سال ۱۴۰۰ به ۲.۴ تخت به ازای هر هزار نفر خواهد رسید.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان در پشتیبانی از فعالیت‌های بسیج جامعه پزشکی و ایجاد بیمارستان‌های صحرایی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر آمادگی کامل خود را برای توسعه خدمات درمانی در کل استان اعلام می‌دارد.

رئیسی بر ضرورت ایجاد فضای پارکینگ در کنار بیمارستان حضرت قائم(عج) تاکید کرد و افزود: توسعه آینده بیمارستان در فاز دوم باید همراه با تعریف ماموریت برای تخت‌های درمانی باشد تا از موازی کاری در این زمینه پرهیز شود زیرا مراکز درمانی مستقر در مرکز استان تنها محدود به شهرستان بوشهر نیستند و باید خدمات درمانی را به کل استان ارایه دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر خاطر نشان کرد: تعرفه‌های مصوب بیمارستان به شکلی تصویب شوند تا عموم مردم بتوانند به آسانی از خدمات این مرکز استفاده کنند.

آئین افتتاح بیمارستان حضرت قائم(عج) بوشهر دوشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان بوشهر و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری برگزار شد.