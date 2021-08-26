ناوگروه ۷۶نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه مراسم استقبال از ناوگروه ۷۶ نیروی دریایی ارتش، که جهت اسکورت کشتی های نفتکش و تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ و خلیج عدن، عازم آب های آزاد شده بود، با حضور ارشد نظامی ارتش در استان هرمزگان و فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا امیر دریاداردوم آریا شفقت رودسری، فرمانده منطقه یکم امامت امیردریادار دوم جعفر تذکر، جمعی از فرماندهان و کارکنان منطقه یکم امامت، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، در بندرعباس انجام شد.

ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی ۷۶ نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با بیش از ۷۸ روز ماموریت در آب های بین المللی و طی مسافت بیش از ۷۶۰۰ مایل دریانوردی، امروز با استقبال مسئولان نداجا در اسکله منطقه یکم امامت، پهلو گرفت.

امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری در این مراسم، ضمن خیرمقدم و خداقوت به کارکنان ناوگروه رزمی اطلاعاتی ۷۶ در اجرای ماموریت به نحو احسن، با اشاره به ویژگی صبر و گذشت در انجام کارها، افزود: جز بدون داشتن ویژگی گذشت و اخلاص توسط شما عزیزان چنین کار بزرگی که تامین امنیت برای برقراری خطوط کشتیرانی و فراتر از آن برای اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در هزاران مایل دورتر حادث نمی شد مگر آنکه همین ویژگی هایی که مقام معظم رهبری فرمودند: «با گذشت و اخلاص کارها را پیش ببرید» در شما همکاران عزیزم نهادینه شده است.

ارشد نظامی آجا در استان هرمزگان، با بیان اینکه تامین امنیت خطوط مواصلاتی تجاری ایران در دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه باب المندب، رساندن پیام صلح و دوستی ایران به سایر کشورهای حاضر در آب های بین المللی بوده است تصریح کرد: حضور مستمر ناوگروه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به منظور اجرایی کردن دستورات فرماندهی کل قوا، حفظ و حراست از منافع جمهوری اسلامی ایران در آب های دور دست، به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و خنثی سازی پروژه ایران هراسی و تامین امنیت خطوط دریانوردی و مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران، همواره صورت می گیرد.

لازم به ذکر است ناو پشتیبانی بوشهر از ناوگروه رزمی اطلاعاتی ۷۶ نداجا که عازم آب های بین المللی شده بود، صبح امروز در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش پهلو گرفت.

در دورانی که تحریم از هر سو کشورمان را مورد هجمه خودش قرار داده است، شاهد این هستیم که کارکنان قهرمان و غیور ناوگروه ۷۶ نیروی دریایی ارتش، بویژه کارکنان ناو پشتیبانی بوشهر با انرژی و انگیزه بسیار بالا در این دریای متلاطم، با عزت و افتخار مأموریت تامین امنیت خطوط دریانوردی و مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران و خنثی سازی پروژه ایران هراسی را با موفقیت به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسانند.

همچنین، ناوگروه ۷۷ نداجا برای ادامه روند ماموریت اسکورت کشتی های میهن عزیز اسلامیمان راهی دریای سرخ و خلیج عدن شد.