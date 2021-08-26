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۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۷:۳۸

در تماسی تلفنی؛

وزیر خارجه ترکیه به امیرعبداللهیان تبریک گفت

وزیر خارجه ترکیه به امیرعبداللهیان تبریک گفت

وزیر امور خارجه ترکیه امروز در تماسی تلفنی به «حسین امیرعبداللهیان» به عنوان وزیر خارجه جدید ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز پنجشنبه با همتاهای خود از کشورهای انگلیس، فنلاند و ایران به‌صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که چاووش‌اوغلو در گفتگو با دومینیک راب و پکا هاویستو، وزیران خارجه انگلیس و فنلاند روابط دوجانبه و تحولات افغانستان را بررسی کرد.

چاووش‌اوغلو در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان انتصاب وی در این پُست را به او تبریک گفت.

این در حالیست که به دنبال کسب رأی اعتماد «حسین امیرعبداللهیان» از مجلس شورای اسلامی، وزرای خارجه روسیه، صربستان، جمهور آذربایجان، کویت و سخنگوی اتحادیه اروپا نیز پیشتر به امیرعبداللهیان تبریک گفتند.

کد مطلب 5289995

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