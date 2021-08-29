باخت تیم ملی بسکتبال با ویلچر برابر بریتانیا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در ادامه رقابت های در گروه دوم بسکتبال با ویلچر پارالمپیک امروز یکشنبه به مصاف بریتانیا رفت و با نتیجه ۵۷ به ۶۹ ‏‬شکست خورد.

در این بازی که در سالن «موساشینو» توکیو برگزار شد، شاگردان عباس آقاکوچکی نتوانستند از سد حریف قدرتمند خود عبور کنند و به این ترتیب سومین باخت خود در پارالمپیک توکیو را تجربه کردند.

ایران پیش از این برابر آمریکا و استرالیا شکست خورده و تنها برد خود را روز گذشته برابر الجزایر به دست آورده بود.

بسکتبال با ویلچر ایران در حال حاضر با ۴ بازی و ۵ امتیاز در رده چهارم جدول گروه B قرار دارد.