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۷ شهریور ۱۴۰۰، ۶:۱۶

گزارش خبرنگار مهر از توکیو؛

باخت تیم ملی بسکتبال با ویلچر برابر بریتانیا

باخت تیم ملی بسکتبال با ویلچر برابر بریتانیا

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در چهارمین دیدار خود در بازی های پارالمپیک توکیو برابر بریتانیا شکست خورد و سومین باخت خود را در این رقابتها تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در ادامه رقابت های در گروه دوم بسکتبال با ویلچر پارالمپیک امروز یکشنبه به مصاف بریتانیا رفت و با نتیجه ۵۷ به ۶۹ ‏‬شکست خورد.

در این بازی که در سالن «موساشینو» توکیو برگزار شد، شاگردان عباس آقاکوچکی نتوانستند از سد حریف قدرتمند خود عبور کنند و به این ترتیب سومین باخت خود در پارالمپیک توکیو را تجربه کردند.

ایران پیش از این برابر آمریکا و استرالیا شکست خورده و تنها برد خود را روز گذشته برابر الجزایر به دست آورده بود.

بسکتبال با ویلچر ایران در حال حاضر با ۴ بازی و ۵ امتیاز در رده چهارم جدول گروه B قرار دارد.

کد مطلب 5291559

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