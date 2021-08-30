حبیب الله سهرابی به عنوان شهردار میناب انتخاب شد

سید موسی هاشم نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعضای شورای شهر میناب، حبیب الله سهرابی را به عنوان شهردار میناب انتخاب کردند.

هاشم نسب افزود: در دومین جلسه شورای شهر میناب که برای تعیین شهردار میناب برگزار شد، از میان گزینه‌های مطرح شده حبیب الله سهرابی با ٧ رأی قاطع به عنوان شهردار میناب انتخاب شد.

وی اضافه کرد: شورای شهر میناب پس از بررسی برنامه‌های همه گزینه‌های مطرح شده، در آخر بر روی شهردار شدن و انتخاب فرمانده پیشین سپاه میناب به اجماع رسیدن که با آرا قاطع وی را برای گزینه شهرداری میناب انتخاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله سهرابی پیش از این مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد هرمزگان بود.