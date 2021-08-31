انتقاد از حضور نیافتن روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی هزینه داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه مشترک اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در راستای «هم‌اندیشی تصویر و نقشه راه بلندمدت دو دانشگاه» برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالن شورای دارالفنون برگزار شد؛ دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: فرصت خیلی خوبی است که ابعاد یک دوره مدیریت چهارساله را که پشت سر گذاشته‌ایم را بررسی کنیم، قرار بود و دوست داشتیم جلسات مشترک متعددی را برگزار کنیم اما به دلایل مختلف شرایط برگزاری مهیا نشد.

کریمی ادامه داد: اگر نگاهی به چهارساله گذشته داشته باشیم وقتی مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عهده گرفتم و با شناختی که از دکتر نیلی و همکاران شان و صحبت‌های افتتاحیه سال تحصیلی دانشگاه در حضور رئیس جمهور داشتم و مکرراً در جلسات خصوصی بیان کردم، در واقع دو دانشگاه «در کالبد یکی هستند».

وی افزود: اگر دست زمان این دو تا دانشگاه را به این مدل درآورده و از هم جدا کرده خیلی نمی‌خواهیم به این موضوع ورود پیدا کنیم. واقعاً هیچ دلیلی برای اینکه دو دانشگاه از نظر عملکرد «همگرایی و همکاری» خیلی بهم نزدیک نشوند، وجود ندارد. طبیعی است از نظر من قابل‌قبول نیست هیچ‌گونه فاصله‌ای در هیچ حوزه‌ای بین این دو دانشگاه متصور شود.

تداوم رابطه دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در آینده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بارها در جلسات متعدد مطرح کرده‌ام که «من دانشگاه تهرانی‌ام»؛ تصریح کرد: مطمئن هستم که با همین روحیه معاونین در دانشگاه پیش رفته‌اند. درگذشته هم این نزدیکی‌ها بوده است اما گاهی به دلیل تفاوت نگاه‌ها و سلیقه‌ها به‌جای نزدیکی گاهی فاصله ایجاد شده است.

وی یادآور شد: خوشحالم که بعد از چهار سال یک برادر خیلی عزیزی را که می‌شناختم، بهتر شناختم. اگر هم جایی کوتاهی کردیم و نتوانستیم بیشتر این فاصله را کم کنیم عذرخواهی می‌کنم. امید دارم در آینده هرکدام از دوستان که بودند این راه را ادامه بدهند. این تشکر قلبی من بود.

کریمی خاطرنشان کرد: خوشحالم دانشگاه در تمام زمینه‌ها از جمله؛ حوزه آموزش، پژوهش، توسعه و … مخصوصاً در ۱۸ ماه گذشته در پاندمی کرونا که همه دنیا و کشور گرفتارش بودند و اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی مبارزه با اپیدمی کرونا بود؛ توانست در این حوزه هم همانند حوزه‌های دیگر هماهنگ به‌خوبی پیش برود.

وی با ابراز آرزوی اینکه رابطه دو دانشگاه که در واقع یک دانشگاه هستند در آینده هم تداوم پیدا کند؛ تاکید کرد: ما به‌عنوان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با وجود اسناد بالادستی و اینکه خیلی نباید به برخی از فشارهایی که ممکن است وجود داشته باشد توجه کنیم باید رابطه‌مان را نزدیک‌تر و بیشتر کنیم، چرا که سودش حتماً به جیب مردم خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دانشگاه تهران با قدمت بیش از ۱۷۰ ساله خودش منشأ بسیاری از تحولات در کشور بوده است در تمام حوزه‌های مختلف از جمله؛ پزشکی، غیرپزشکی، صنعتی، غیرصنعتی، حقوقی و … در همه زمینه‌ها این افتخار کمی نیست باید حمایت کنیم و نگذاریم در دانشگاه کم‌رنگ شود.

وی گفت: هرکسی هم که رئیس دانشگاه تهران می‌شود باید بداند در کجا حضور دارد و قدر جایگاه را بداند و حفظ کند و قدرت این را داشته باشد در حضور مقامات کشور از جایگاه دانشگاه به‌طورکلی و دانشگاه تهران دفاع کند. البته که درگذشته هم این اتفاق افتاده است، من هم با تمام ظرفیتی که داشتیم سعی کرده‌ام این کار را انجام دهم.

هزینه انتقاد از حضور نیافتن رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی را پرداخت کردم

کریمی یادآور شد: سال گذشته با حضور نیافتن رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی که من خیلی به ظرافت اشاره کردم، (البته هزینه آن را پرداخت کردم) و اینکه در افتتاحیه خیلی مهم یکی از بیمارستان‌های تابعه دانشگاه به ما اجازه صحبت ندادند.

وی افزود: اما در چند هفته گذشته که دچار یک جراحی و گرفتاری شخصی بودم مشکلی پیش آمد، خواهش می‌کردیم که در افتتاحیه بیمارستان‌ها تشریف نیاورند و متأسفانه اصرار داشتند حضور پیدا کنند و اما با صحبت‌هایی که با معاون رئیس‌جمهور کردیم ایشان را از افتتاح دو تا پروژه بزرگ و عظیم دانشگاه منع کردیم چرا که آماده افتتاح و بهره‌برداری نبود و آمادگی پذیرش بیمار نداشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه دانشگاه افتخار این را دارد که کار بیهوده نکند «شأن دانشگاه تهران این است که حرف حقیقت را بزند»؛ تصریح کرد: در هفته‌های گذشته هم در جلسات هیئت‌رئیسه مطرح کردیم که چقدر داروی رمدسیور در درمان کرونا مؤثر است و تصمیم گرفتیم وبینار برگزار کنیم و بحث علمی انجام دهیم تا دوستان علاقه‌مند بشنوند و انجام دهند.

وی گفت: دانشگاه تهران جایگاه والایی دارد و در طول تاریخ و قدمت خود نشان داده است، ان شاالله رئیس‌های بعدی که از جوانان انقلابی هستند همین جایگاه را حفظ کنند.

خداقوت و خسته نباشید به کادر درمان

سپس در ادامه دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران گفت: جا دارد در این فرصت مغتنم به همه همکاران دانشگاه علوم پزشکی تهران و کادر درمان خسته نباشید و خداقوت بگویم چرا که فشار سنگینی روی دوش تمام شما عزیزان است. با تمام توان همه همکاران در حال فعالیت شبانه‌روزی و خدمت هستند، امید دارم به‌زودی شرایط به حالت عادی برگردد و فشار به کادر درمان برطرف شود.

نیلی با اشاره به اینکه «دانشگاه تهران افتخار کشور است»، افزود: بسیاری از موفقیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف از جمله؛ دانش‌آموختگان، فعالیت‌ها و … مرهون زحمات دانشگاه تهران است مال افراد هم نیست در واقع گذشتگان و منابع کشور این دانشگاه را ساخته‌اند و ما هم نقش حداقلی از این بار را به عهده داریم و این باید برای کشور با شدت باقی بماند.

متمرکز کردن منابع؛ ارزش افزوده دانشگاه

وی ادامه داد: اگر ما می‌خواهیم ارزش افزوده‌ای داشته باشیم باید منابع را متمرکز کنیم این یک کار ساده و بدیهی است در دنیا هم همین‌طور عمل می‌شود. ما با دانشگاه علوم پزشکی تهران از اول قرار بر همکاری دوطرفه را گذاشته‌ایم و اما در دوره ریاست دکتر کریمی کارها ساده‌تر عملیاتی شد و به سرانجام رسید و اگر کاری هم انجام نشد به دلیل فرایندهای اداری بود.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر هر فردی نقش خود را در همکاری با دیگران تعریف کند، نگرش خیلی مهمی است؛ یادآور شد: مجزا بودن و مدیریت مستقیم داشتن؛ کارها را به سرانجام نمی‌رساند، من فکر می‌کنم در این دوران نگاه جدیدی به وجود آمد. در خیلی از حوزه‌ها از جمله؛ مراکز رشد، پژوهش، توسعه، آموزش، بین‌الملل، ورزشی، دانشجویی، فرهنگی، اداری و مالی و … پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم همچنین در طرح ساماندهی دو دانشگاه زیرساخت‌های خوبی انجام شده است.

وی گفت: البته که محدودیت‌هایی از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشتیم باید وزارتخانه‌ها متوجه شوند و به دانشگاه‌ها اختیارات لازم را بدهند.

نیلی ضمن تشکر از دکتر کریمی و همکاران ایشان که صادقانه خدمت کردند؛ خاطرنشان کرد: همکاری‌ها خیلی خوب بود اگر موضوعی در بدنه رفت متأسفانه به سرانجام نرسید و از مدیریتی خارج شد. امید داریم همکاری دو دانشگاه خیروبرکت برای دانشگاه و کشور باشد. ان شاءالله این مسیر ادامه پیدا کند این حرکت غیرقابل‌بازگشت است و باید ادامه‌دار باشد چرا که ریشه دارد.

پس از آن معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران مطالبی را در خصوص روند همکاری‌های دو دانشگاه طی چند سال گذشته مطرح کردند.

در پایان اجلاس مشترک هیئت‌رئیسه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران کتاب «روایت همگرایی» و کتاب‌های گزارش پیشرفت برنامه چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تهران به افراد اهدا شد.