خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - پیمان یزدانی: در روزهای گذشته نشستی در عراق با نام کنفرانس بغداد برای همکاری و شراکت و با مشارکت ۹ کشور مصر، ایران، عربستان، اردن، قطر، امارات، کویت، ترکیه و فرانسه برگزار شد.

مهمترین بندهای بیانیه پایانی نشست بغداد عبارتند بودند از تاکید کشورهای شرکت کننده بر ضرورت وحدت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که بازتاب مثبتی بر ثبات منطقه و امنیت آن دارد.

همچنین شرکت کنندگان از تلاش‌های دیپلماتیک عراق در ایجاد زمینه اشتراکات منطقه‌ای و بین‌المللی استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دولت عراق در تقویت نهادهای عراق اعلام داشتند.

از موضوعاتی که موجب تعجب و انتقاد برخی کشورها شد حضور ناهنجار رئیس جمهور فرانسه در نشست بغداد بود کشوری که نقش مخربی در حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه دارد و بر خلاف منافع کشورهای منطقه فعالیت می‌کند، در حالی که سوریه به عنوان یک کشور مهم منطقه غایب بود.

برای آگاهی بیشتر در مورد این موضوع، خبرگزاری مهر آن را با «برایان جوزف توماس برلتیک»، پژوهشگر آمریکایی در زمینه ژئوپلیتیک مستقر در بانکوک، در میان گذاشته که مشروح آن در زیر آمده است:

*چقدر اجلاس بغداد را در کاهش تنش‌های منطقه مؤثر می‌دانید؟

همیشه گفتگوی بیشتر بر گفتگوی کمتر ترجیح داده می‌شود و گردهم آوردن نمایندگان کشورهای مختلف به خودی خود یک موفقیت محسوب می‌شود. از سوی دیگر، منبع تنش‌های منطقه‌ای بسیار فراتر از آن، در واشنگتن قرار دارد. در نهایت، سیاست خارجی شرکت کنندگان در اجلاس این امر را منعکس می‌سازد و در بسیاری از موارد آنها دستور کار واشنگتن را نمایندگی می‌کنند. بدون پرداختن به ایالات متحده و نقش آن در برانگیختن تنش‌های منطقه‌ای، نمی‌توان موفقیتی برای این اجلاس در نظر داشت، مگر اینکه هدف این باشد که به نفع نائبان واشنگتن بدیل بهتری و راهی برای خروج از زیر سلطه ایالات متحده ارائه شود.

*فرانسه خود یکی از حامیان گروه‌های تروریستی در منطقه است، نظر شما درباره حضور امانوئل ماکرون در اجلاس چیست؟

فرانسه همچنان همان بازی دوگانه‌ای که ایالات متحده انجام می‌دهد را ادامه می‌دهد- خود را به عنوان راه‌حلی برای افراط گرایی و منازعه نشان می‌دهد در حالی که در واقع آن را خیلی هدفمند پیش می‌برد و تشدید می‌کند. خوب است که فرانسه در اجلاس حاضر شد با این نتیجه‌گیری که پس از اتمام آن، رسانه‌های منطقه‌ای می‌توانند به مردم بگویند اگر فرانسه به همان مسیری که طی کرده است ادامه دهد، یعنی همکاری شانه با شانه با واشنگتن (این کار را بسیار عمدی انجام می‌دهد) این اجلاس ممکن است وسیله‌ای برای تثبیت این حقیقت در ذهن مردم منطقه و جهان باشد مبنی بر اینکه فرانسه حسن نیت ندارد.

*آیا فکر نمی‌کنید اگر همه کشورهای منطقه از جمله سوریه حضور داشتند، اجلاس می‌توانست نتایج بهتری داشته باشد؟

بحران کنونی سوریه مستقیماً با عراق و سرنوشت ایران مرتبط است - همه اینها بخشی از بلندپروازی‌های واشنگتن برای تقسیم و نابودی هر سه و تحمیل سلطه خود بر ویرانه‌های آنها است. در بسیاری از موارد، ایالات متحده تاکنون هم حدوداً این کار را با ماندن نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین اشغال غیرقانونی خاک سوریه انجام داده است. برای پرداختن جدی به این بحران، همه کسانی که در آن دخیل هستند باید هنگام بحث در مورد آن حضور داشته باشند. اینکه آیا این امر نتایج بهتری به همراه داشت یا خیر، بحث دیگری است. در مقطع کنونی - در حالی که همیشه از گفتگو استقبال می‌شود - توازن قوا در منطقه همچنان به نفع بی ثباتی و منازعه تحت هدایت آمریکا و به ضرر حل واقعی هر چیزی پیش می‌رود. اما حضور بی ثبات کننده آمریکا در منطقه یک شبه به وقوع نپیوست و یک شبه از منطقه خارج نخواهد شد و یا اینکه به روابط سازنده تبدیل نخواهد شد. ایجاد تعادل به نفع صلح و رفاه، به اجلاس‌های بیشتر و تلاش‌های مستمر دیگر نیاز دارد.