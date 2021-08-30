به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی شامگاه دوشنبه در نشستی با حضور مسئولان و رابطان روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان شاهرود به میزبانی سالن آمفی تئاتر بهمن با بیان اینکه ارتقای سواد رسانهای جدی گرفته شود، تاکید کرد: روابط عمومیها نیازمند آموزش هستند تا بتوانند این سواد رسانهای را ترویج دهند.
وی با بیان اینکه سواد رسانهای لازمه دنیای امروز است، افزود: دستگاههای اجرایی بخشی از بودجه فرهنگی خود را به ویژه در حوزه روابط عمومی به آموزش سواد رسانهای اختصاص دهند چرا که اهمیت بسزایی دارد.
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه بخش اعظم هجمه دشمنان در فضای مجازی است، تاکید کرد: باید مردم را به سلاح سواد و آگاهی تجهیز کرد.
امینی با بیان اینکه بخشی از آسیبها و مشکلاتی مانند بی اعتمادی در واقع از فقدان آگاهی نشئت میگیرد، افزود: روابط عمومیها در راستای جلب اعتماد آنان به نظام و اقدامات صورت گرفته در این چهار دهه، تأثیر بسزایی دارند.
وی با بیان اینکه زحماتی که در این چهار دهه با خون دل کشیده شده توسط روابط عمومیها و ارتباط با رسانهها، منتقل میشود، گفت: بخشی از مردم نسبت به اقدامات صورت گرفته کم آگاه هستند و لذا باید در این حوزه کار بیشتری کرد.
امام جمعه شاهرود با اشاره به اینکه روابط عمومیها خدمت دولتمردان را به مردم و توقعات مردم را به مسئولان منتقل میکنند و به عبارتی پل ارتباطی بین مسئولان و مردم هستند، گفت: نقش رسانهها و روابط عمومیها در تنویر افکار عمومی بسیار مهم است و دستگاههای اجرایی باید به این نقش واقف باشند.
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