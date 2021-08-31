صعود ساره جوانمردی به مرحله نهایی تیراندازی/ سمیرا ارم ناکام ماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، مرحله مقدماتی تپانچه بادی ۱۰ میلیمتری بازی‌های پارالمپیک صبح امروز در مجموعه آساکا برگزار شد.

ساره جوانمردی و سمیرا ارم دو تیرانداز ایران در این مرحله بودند که با ۱۶ ورزشکار دیگر رقابت کردند و در نهایت جوانمردی موفق به صعود به مرحله نهایی شد.

ساره جوانمردی در این رقابت در مجموع صاحب ۵۷۲ امتیاز شد و به عنوان نفر نخست صعود کرد.

سمیرا ارم هم در مجموع ۵۳۲ امتیاز کسب کرد ولی نتوانست راهی فینال شود.

مرحله نهایی از ساعت ۱۲ در این مجموعه برگزار خواهد شد. علاوه بر جوانمردی تیراندازانی از مقدونیه، هند، کره جنوبی، اوکراین، ترکیه و مجارستان در فینال حضور دارند.