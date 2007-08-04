اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در این فیلم که تهیه کنندگی آن را محسن علی اکبری بر عهده دارد، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، آتیلا پسیانی و مهتاب کرامتی نقش آفرینی می کنند.

- نمایشگاه "هنر مدرن" از آثار ضرغام آشوری تا 18 مرداد هر روز ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره دو فرهنگسرای هنر برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد، این نمایش شامل 50 اثر نقاشی اکریلیک از این هنرمند با موضوعات و ابعاد مختلف است.

- نمایشگاه گروهی معرق چوب 13 تا 24 مرداد ساعت 9 تا 18 در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد، این نمایشگاه شامل 35 اثر از آثار هنرجویان آموزشگاه آمود است که تحت نظر محمدحسن قاضی در حال آموزش هستند.

- نمایشگاهی از آثار عباس شاکری و هنرجویان 13 تا 18 مرداد ساعت 9 تا 19 در نگارخانه اندیشه فرهنگسرای مدرسه برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد، این نمایشگاه شامل 40 اثر در ابعاد متفاوت با تکنیک رنگ روغن و به سبک رئال است.

- مسابقه عکاسی با عنوان "خلق جلوه های ویژه" ویژه سنین 15 سال به بالا در خانه فرهنگ فرشته آزادی وابسته به معاونت مدیریت منطقه 14 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرای پایداری اعلام کرد، علاقمندان می توانند عکس های زشت و زیبا از محله خود تهیه کرده و تا 20 مردادماه به این خانه فرهنگ بفرستند.

- فرهنگسرای پایداری تور تفریحی توچال برپا می کند. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد، این برنامه به صورت رایگان در طول هفته برپا می شود.

- نمایشگاه "10 روز انس با کتاب" 10 تا 20 مردادماه ساعت 9 تا 19 در فرهنگسرای تفکر برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد، این نمایشگاه به همت کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی و با همکاری موسسه نشر شهر با تازه های نشر در حوزه های فلسفه و تاریخ، جامعه شناسی، دین و عرفان، روان شناسی، هنر و ادبیات با تخفیف ویژه به اهالی کتاب برپا می شود.

- اولین کتابچه آموزشی بازی های خلاق برای خانواده ها همزمان با برگزاری نخستین جشنواره بازی های خلاق منتشر می شود. روابط عمومی فرهنگسرای تفکر اعلام کرد، در این کتابچه 62 بازی خلاق، ساده و بدون هزینه همراه با تصاویر بازی ها برای خانواده ها طراحی شده است. کودکان 4 تا 7 ساله روزهای 15 و 16 مرداد در نخستین جشنواره بازی های خلاق با یکدیگر رقابت می کنند. دومین دوره جشنواره بازی های خلاق سوم و چهارم شهریورماه برای سایر گروه های سنی برگزار می شود.