شرور سابقه دار « قلعه امیر» بهارستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده بعد از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی شکایت‌های متعدد شهروندان مبنی بر ایجاد مزاحمت و خفت گیری، پلیس امنیت شهرستان بهارستان، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.

فرمانده انتظامی بهارستان در این رابطه افزود: پس از پیگیری‌های شبانه روزی پلیس، شب گذشته شرور سابقه دار، پس از متواری شدن با اقدام عملیاتی و غافلگیرانه پلیس امنیت این شهرستان در یکی از خیابان‌های قلعه امیر دستگیر شد.

وی افزود: این شرور، مسلح به یک قبضه سلاح کمری بود که توسط پلیس خلع سلاح و با تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضائی شد.