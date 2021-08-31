واکنش سایپا به بازنشر یک عکس سه ساله!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، به تازگی تصاویری قدیمی، نامفهوم و مخدوش با موضوع وضعیت پارک و نگهداشت خودروهای ناقص در فضای مجازی منتشر شده که متعلق به حدود سه سال پیش در پارکینگ‌های شرکت بن‌رو ساوه از زیرمجموعه‌های گروه خودروسازی سایپا است.

متاسفانه نحوه بازنشر این تصاویر و توصیف ها و تعبیرهای منتشر شده به همراه آن به صورت مشکوک و تخریبی به گونه ای است که این تصور را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که تصاویر مربوط به شرایط فعلی است.

لازم به توضیح است که محصول وانت ۱۵۱ به عنوان مناسب‌ترین خودرو جهت انجام حمل و نقل درون شهری و با تیراژ مناسب از سوی گروه خودروسازی سایپا تولید می شود، به گونه‌ای که به دلیل عرضه بیش از تعداد متقاضیان، این خودرو در آخرین طرح پیش فروش محصولات سایپا با مجوز کمیته خودرو از شمول قرعه‌کشی خارج شد.

نکته حائز اهمیت اینکه پس از استقرار تیم فعلی مدیریتی در گروه سایپا از اواخر سال ۹۷ تاکنون وضعیت نگهداشت خودروها به صورت جدی و مستمر پیگیری شده و کل محوطه و زمین این پارکینگ نیز ماه‌ها پیش مورد بازسازی و مناسب‌سازی قرار گرفته است.

از همین رو در حال حاضر خودروهای انبارشده در پارکینگ بن‌رو ساوه در شرایط مطلوب قرار دارد و وضعیت آن به‌صورت مستمر توسط تیم‌های اعزامی معاونت کیفیت، بازرسی و رصد می‌شود.