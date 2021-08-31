جنگ نسل چهارم آمریکا علیه لبنان/تولید فشارهای اجتماعی علیه مقاومت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: این روزها اگرچه لبنان درگیر منازعات داخلی، دخالت‌های بیرونی و عدم توانایی تشکیل دولت براساس توافقنامه طایف است اما قدرت مقاومت مانع از فروپاشی و هجوم به این کشور شده است. در حالی که در چند سال اخیر بیشترین فشار تحریمی آمریکا بر لبنان وارد آمد، رژیم صهیونیستی نیز تلاش نمود تا با توجه به مشکلات داخلی دریچه‌ای از جنگ را در جنوب لبنان باز نماید و در این باره نیز چندین بار این مسئله را محک زده است.

اما حضور قدرتمندانه و قاطعانه حزب الله و پاسخ‌های به جا و به لحظه، باعث شده است تا هر گونه فکر و توهم تجاوز در ذهن صهیونیست‌ها در نطفه خفه گردد. با این وجود لبنان در معرض فشار بی سابقه اقتصادی توسط آمریکا و هم پیمانان است. روندی که کمتر از جنگ نیست و مقاومت لبنان نیز در این عرصه به میدان آمده و برای امنیت و استقلال لبنان و تقویت جبهه مقاومت منطقه‌ای تلاش می‌نماید.

در این بستر است که حزب الله در مقابله با جریان استکبار، واردات نفت و بنزین از ایران را درخواست داده و سید حسن نصر الله با اخطار نسبت به هرگونه تعدی به کشتی‌های مقاومت، آن را در حکم حمله به خاک لبنان دانسته و در این باره اخطار جنگ داده است. معادله جدید مقاومت لبنان هرچند بسیار پیچیده‌تر از گذشته است که تهدیداتی بسیار پیشرفته نیز بر آن متمرکز شده است؛ اما در این مسیر قوه عاقله مقاومت نیز زیرک‌تر از گذشته به تدبیر امور می‌پردازد. این رویکرد ضمن تلاش برای بقای لبنان و جلوگیری از شعله ور شدن مجدد جنگ داخلی در این کشور موجب نوعی الگو سازی برای سایر اقطاب مقاومت در جهان اسلام برای انجام عمل سیاسی خواهد بود.

در همین راستا، نشست «لبنان و معادله جدید مقاومت» امروز سه شنبه با حضور کارشناسان و صاحب نظران سیاسی با همکاری ر ادیو گفتگو در محل خبرگزاری مهر برگزار شد. در این برنامه که به طور زنده که به طور زنده از شبکه رادیو گفتگو پخش شد، سیدرضا صدرالحسینی (کارشناس مسائل غرب آسیا)، علی صمدزاده (کارشناس سیاسی)، محمدعلی مهتدی (کارشناس مسائل غرب آسیا) و مهدی عزیزی (مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر) سخنانی را ایراد کردند.

مهدی عزیزی، مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر در این نشست تأکید کرد: بخشی از بحران خلأ سیاسی در لبنان مربوط به دو سال اخیر نیست، چرا که در سنوات گذشته نیز چنین بحرانی در ساختار سیاسی لبنان مشاهده شده است. بخشی از این بحران به ساختار سیاسی لبنان باز می‌گردد که مبتنی بر سهمیه بندی است. در حقیقت، نوع و ماهیت چینش و ساختار سیاسی لبنان موجب شده است تا خلأ سیاسی ایجاد شود.

وی افزود: عامل دوم ایجاد خلأ سیاسی در لبنان، دخالت‌های بیرونی توسط ایالات متحده آمریکا و اروپا در این کشور است. هدف اصلی و اساسی از این دخالت‌ها افزایش فشارها علیه حزب الله به منظور خلع سلاح کردن آن است. در واقع، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تلاش می‌کنند تا مسئولیت تمامی بحران‌ها و معضلات لبنان از جمله بحران‌های برق و سوخت را متوجه حزب الله ساخته و مردم را در برابر آن قرار دهند.‌ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تلاش می‌کنند تا مسئولیت تمامی بحران‌ها و معضلات لبنان از جمله بحران‌های برق و سوخت را متوجه حزب الله ساخته و مردم را در برابر آن قرار دهند

مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر در ادامه یادآور شد: آمریکا و اروپا به دنبال عدم تشکیل یک دولت مقتدر و توانمند در لبنان هستند زیرا منافع رژیم صهیونیستی را در این مسأله می‌بینند. ایالات متحده آمریکا به دنبال وجود یک محیط پیرامونی امن برای اسرائیل است. منافع اسرائیل اقتضا می‌کند که آمریکا و اروپا در امور داخلی لبنان دخالت کنند.

مهدی عزیزی عنوان کرد: آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که حزب الله همواره نقش میانجی گرایانه در امور داخلی لبنان ایفا کرده است. این گروه هیچگاه از مشروعیت و قدرت تسلیحاتی خود برای منافع حزبی بهره برداری نکرده است. سلاح حزب الله همواره به سمت رژیم صهیونیستی نشانه رفته است. به عنوان نمونه، می‌توان به حوادث منطقه «خُلده» در بیروت اشاره کرد که تلاش شد حزب الله از رهگذر آن به جنگ داخلی کشیده شود.

مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری مهر ادامه داد: با این حال، حکمت و درایت حزب الله موجب شد تا این گروه به سمت جنگ داخلی در لبنان سوق پیدا نکند. در حال حاضر، تلاش‌های خارجی بر خلع سلاح حزب الله متمرکز هستند. از سوی دیگر، برخی طرف‌های عربی و در رأس آنها عربستان سعودی با دخالت‌های بی‌جا در امور داخلی لبنان برای عدم تشکیل کابینه این کشور تلاش می‌کنند. این نشان می‌دهد که بسیاری از طرف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای خواهان تشکیل دولت جدید لبنان نیستند.

وی با اشاره به واردات سوخت از ایران توسط حزب الله لبنان اظهار داشت: اکنون شاهد آن هستیم که یک بازدارندگی جدید در گفتمان مقاومت شکل گرفته است و آن، بازدارندگی اقتصادی است‌ اکنون شاهد آن هستیم که یک بازدارندگی جدید در گفتمان مقاومت شکل گرفته است و آن، بازدارندگی اقتصادی است . پس از ارسال کشتی حامل سوخت از سوی ایران به لبنان شاهد آن بودیم که برخی طرف‌های داخلی از جمله جریان المستقبل و ۱۴ مارس شروع به مخالفت و فرافکنی کردند. همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز تبلیغات مسمومی را در این زمینه کلید زدند.

عزیزی تأکید کرد: در واقع، برخی طرف‌های داخلی در لبنان به همراه طرف‌های خارجی به دنبال تداوم بحران در این کشور هستند زیرا معتقدند که در چنین شرایطی می‌توانند طرح خلع سلاح حزب الله را پیاده سازی کنند. با تمامی اینها واردات سوخت توسط حزب الله از سوی ایران به تقویت پشتوانه مردمی این گروه منجر شد. افکار عمومی از این موضوع ابراز رضایت کردند. درحال حاضر مقاومت در نقاط مختلف به یک هم تکمیلی رسیده است.

در ادامه نیز سید رضا صدر الحسینی در سخنانی اظهار داشت: لبنان طی چند دهه اخیر فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است اما در اینجا قصد داریم درباره تحولات یک سال اخیر آن صحبت کنیم. آنچه که حدود یک سال پیش اتفاق افتاد، ضربه مهلکی را به لبنان وارد ساخت. ما از فاجعه بزرگ انفجار مهیب بیروت سخن می‌گوئیم. پس از وقوع انفجار مذکور شرایط کاملاً متفاوتی در لبنان رقم خورد.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: پس از این واقعه تأسف بار بود که ستون فقرات اقتصادی لبنان دچار اشکال اساسی شد. پس از این اتفاق، بخش اعظمی از درآمدهای ارزی لبنان کاهش پیدا کرد. علت این مسأله هم آن بود که گردشگری در لبنان تقریباً به نقطه صفر رسید. خیانت‌های داخلی به ویژه از سوی رئیس بانک مرکزی لبنان نیز در شکل گیری این وضعیت بی‌تأثیر نبود.

وی ادامه داد: در طول این مدت همچنین شاهد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه لبنان بوده‌ایم؛ تحریم‌هایی که با هدف وخیم‌تر کردن وضعیت اقتصادی لبنان وضع شدند. آمریکا و اسرائیل از رهگذر این تحریم‌ها به دنبال ایجاد یک فضای نا امن در لبنان بوده و هستند. اسرائیل در طول این مدت نیم نگاهی نیز به خاک لبنان داشت و تمام تلاش خود را به کار بست تا بخشی از این خاک را تحت تصرف خود درآورد.

صدر الحسینی گفت: علیرغم تمامی این چالش‌ها، حزب الله لبنان به رهبری سید حسن نصرالله با کمک شخصیت‌هایی نظیر میشل عون، و نبیه بری توانست در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت کند. بنابراین، لبنانی‌ها این درس را به رژیم صهیونیستی دادند که این رژیم قادر نیست از فضای اقتصادی و برخی نابسامانی‌های داخلی در لبنان برای تصرف خاک این کشور اقدام نماید لبنانی‌ها این درس را به رژیم صهیونیستی دادند که این رژیم قادر نیست از فضای اقتصادی و برخی نابسامانی‌های داخلی در لبنان برای تصرف خاک این کشور اقدام نماید . این پیام قدرت لبنان به صهیونیست‌ها بود.

وی تأکید کرد: باید به این مسأله نیز اشاره کرد که در طول یک سال گذشته به معنای واقعی کلمه ثابت کردند که از روحیه مقاومت و ایستادگی برخوردار هستند. آنها روحیه مقاومتی خود را به رخ جهانیان کشاندند. در خصوص واردات سوخت از ایران توسط حزب الله باید بگوییم که این گروه کار بسیار بزرگ و فوق العاده ای را از خود به نمایش گذاشت.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عنوان کرد: حزب الله لبنان در زمینه واردات سوخت از جمهوری اسلامی ایران توان و نفوذ اجتماعی خود را به رخ آمریکایی‌ها کشید و نشان داد که به راحتی می‌تواند نیازهای راهبردی مردم لبنان را شناسایی و مرتفع سازد. حزب الله لبنان در شرایط یک جنگ اقتصادی نفس‌گیر، نیازهای اقتصادی مردم را به خوبی مورد شناسایی قرار دارد و این توانمندی بالای آن را به نمایش گذاشت.

صدر الحسینی تصریح کرد: این بدان معناست که حزب الله لبنان در حال حاضر به مرحله ظرفیت شناسی اقتصادی رسیده است. یکی از نیازهای اصلی امروز مردم لبنان بنزین و مازوت است. حزب الله لبنان به رهبری سید حسن نصرالله به خوبی این نیاز را شناسایی کرد. نصرالله یک دریچه جدید را باز کرد و بازدارندگی اقتصادی را برای لبنان رقم زد. دبیرکل حزب الله لبنان صراحتاً اعلام کرد که کشتی‌های حامل سوخت که از ایران حرکت کردند به مثابه خاک لبنان تلقی می‌شوند و هرگونه تعرض به آنها به مثابه تعرض به خاک لبنان است.

وی در ادامه اظهاراتش یادآور شد: اقدامی که حزب الله لبنان انجام داد، به معنای بازدارندگی اقتصادی است. حزب الله لبنان ثابت کرد که اقتدار مردم این کشور را نه تنها در حوزه نظامی و امنیتی که در حوزه اقتصادی نیز به خوبی حفظ و تقویت کرده است.

در ادامه این نشست، «علی صمدزاده» کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۱۹ به بعد استراتژی اجتماعی کردن فشارها علیه مقاومت را در دستور کار خود قرار داد. آنها تحریم‌هایی را علیه لبنان وضع کردند تا بتوانند فشارهای خود را بیش از پیش اجتماعی سازند و مردم را درگیر سازند. بنابراین زنجیره‌ای از تحولات به رهبری آمریکا در لبنان طراحی شد تا این کشور در سطوح اجتماعی درگیر مسائل مختلف باشد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه می‌توان به اعتراضات علیه عادل عبدالمهدی نخست وزیر اسبق عراق اشاره کرد که در نهایت به استعفای او منجر شد. همچنین ترور فرماندهان مقاومت در نزدیکی فرودگاه بغداد نیز محصول همین فشارهای اجتماعی بود. روند فشارهای اجتماعی در لبنان بیش از هر کشور دیگری ادامه پیدا کرد و تلاش شد تا ضمن بهره برداری از خلأ سیاسی در این کشور، خدمت رسانی به مردم متوقف گردد و به تبع آن، مردم خشمگین شوند.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: با تمامی اینها، حزب الله لبنان نقش فعالی را در مقابله با بحران‌های اجتماعی در این کشور ایفا کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به نقش حزب الله در مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد که از طریق وزیر بهداشت کابینه لبنان که سهمیه حزب الله بود، صورت گرفت.

وی افزود: باید گفت که اقدام وزیر بهداشت لبنان در مقابله با کرونا بسیار درخشان بود و نمونه‌ای از نمونه‌های نقش آفرینی حزب الله در حل و فصل بحران‌های اجتماعی در این کشور را به منصه ظهور رساند. امروز به فضل همین تلاش‌ها وضعیت کرونا در لبنان یک وضعیت قابل قبول است. این نشان می‌دهد که حزب الله توجه و اهتمام ویژه ای به خدمات بهداشت و درمان داشته و دارد؛ کما اینکه حزب الله در زمینه خدمات اجتماعی دیگر نیز قدرتمند ظاهر شده است.

صمدزاده تصریح کرد: امروز حزب الله به گروهی تبدیل شده است که دیگر گروه‌های مقاومت از آن الگو برداری می‌کنند. به عنوان مثال، باید به نبرد شمشیر قدس اشاره کرد امروز حزب الله به گروهی تبدیل شده است که دیگر گروه‌های مقاومت از آن الگو برداری می‌کنند. به عنوان مثال، باید به نبرد شمشیر قدس اشاره کرد که در جریان آن، گروه‌های مقاومت فلسطین یک بازدارندگی بزرگ را در برابر صهیونیست‌ها خلق کردند؛ این قدرت بازدارندگی الهام گرفته از قدرت بازدارندگی بود که پیشتر حزب الله در برابر صهیونیست‌ها خلق کرده بود.

وی گفت: حزب الله لبنان نشان داد که هیچگاه منتظر اقدام دشمن نمی‌ماند که به یک باره غافلگیر شده و منفعل عمل کند. این گروه نشان داده است که همواره خود مدیریت صحنه و مدیریت تحولات را در اختیار دارد. در جریان حوادث اخیر لبنان شاهد آن بودیم که حزب الله با درایت و حکمتی که به خرج داد، علیرغم تلاش‌های خارجی، به سمت و سوی جنگ داخلی کشیده نشد.

صمدزاده اظهار داشت: اگر بخواهیم میزان دشمنی متمرکز در لبنان را با ظرفیت‌های داخلی مقاومت مقایسه کنیم باید گفت که حجم دشمنی‌ها و خباثت آمریکایی‌ها بسیار فراتر از قدرت و توان لبنان بوده و هست. این میزان خباثت آمریکایی‌ها علیه یک کشور کاملاً بی سابقه بوده است. با تمامی اینها در طول این مدت شاهد وفاداری ملی حزب الله لبنان بوده‌ایم. حزب الله نشان داد که تنها منافع و مصالح ملی را ارج می نهد.

همچنین محمد علی مهتدی، کارشناس مسائل غرب آسیا عنوان کرد: مقاومت در لبنان مهمترین عنصر در معادلات منطقه‌ای محسوب می‌شود. این مقاومت تنها منحصر به لبنان نیست. مقاومت در کشورهای دیگر از جمله فلسطین، سوریه، یمن، عراق و… با حزب الله در ارتباط هستند. حزب الله لبنان تاکنون نقش مهمی را در رساندن تسلیحات به گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه ایفا کرده است.

وی اظهار داشت: آنچه که می‌خواهم بدان اشاره کنم این است که ما امروز گریزی از گزینه مقاومت نداریم. امروز همه راه‌ها به گزینه مقاومت ختم می‌شود. روز گذشته بود که «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین یک گنجینه استراتژیک برای اسرائیل محسوب می‌شود. این لکه ننگی بر دامان تشکیلات خودگردان است؛ تشکیلاتی که با مذاکره هیچ دستاوردی را محقق نساخت. این نشان می‌دهد که مؤثرترین گزینه، گزینه مقاومت است.

اقدام حزب الله لبنان در واردات سوخت از جمهوری اسلامی ایران یک اقدام نجات بخش بود. امروز حزب الله به یک نیروی نجات‌بخش در لبنان تبدیل شده است مهتدی ادامه داد: حزب الله لبنان اولین گروه غیرنظامی است که توانست قدرت بازدارندگی را در برابر رژیم صهیونیستی خلق کند. حزب الله لبنان در جریان جنگ سال ۲۰۰۰ و جنگ سال ۲۰۰۶ رژیمی را شکست داد که از آن به عنوان افسانه شکست ناپذیر یاد می‌شد. حزب الله، صهیونیست‌ها را وادار به فرار از خاک لبنان کرد. پس از آن دشمن صهیونیستی به دلیل معادله بازدارندگی که حزب الله آن را خلق کرد، هیچگاه جرأت و جسارت تجاوز به خاک لبنان را پیدا نکرد.

وی افزود: آنچه که در لبنان جریان دارد، یک جنگ نسل چهارم آمریکایی علیه این کشور است. آمریکایی‌ها پس از آنکه از نابودی لبنان از رهگذر راهکار نظامی ناامید شدند، تصمیم گرفتند از راهکارهای دیگر بهره برداری کنند. به همین دلیل، آنها جنگ نرم و جنگ اقتصادی را در دستور کار خود قرار دادند. تحریم‌های اقتصادی نیز در همین راستا قابل تعریف هستند. هدف اصلی و اساسی آمریکایی‌ها فروپاشی لبنان بوده است. از روز اول آغاز این جنگ اقتصادی، مقابله با حزب الله در دستور کار بوده است؛ اقدامی که البته تمامی مردم لبنان را تحت تأثیر قرار داد.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا با اشاره به واردات سوخت توسط حزب الله از جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرد: از اقدامی که حزب الله انجام داد نباید به عنوان یک اقدام اقتصادی که باید به عنوان یک اقدام نجات بخش یاد کرد. واردات سوخت از جمهوری اسلامی ایران، اقدامی است که مردم لبنان را در برهه کنونی نجات می‌دهد. امروز حزب الله خود را به عنوان یک نیروی نجات بخش در لبنان مطرح ساخته است.

گفتنی است، این قسمت از برنامه گفتگوی سیاسی روز سه‌شنبه ۹ شهریور از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ به تهیه کنندگی سیده فاطمه شعار، هماهنگی اکرم اویسی، گویندگی بتول نجفی و اجرا و کارشناسی عماد نجار به روی آنتن رفت.