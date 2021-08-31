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۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۹:۰۴

پروژه آبرسانی به دو روستای خوسف افتتاح شد

پروژه آبرسانی به دو روستای خوسف افتتاح شد

بیرجند_ پروژه آبرسانی به روستاهای « ماهیران و شمس آباد» خوسف با حضور نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی اسفزار عصر سه شنبه در مراسم بهره برداری از آب شرب و لوله کشی روستای ماهیران خوسف ضمن تشکر از مسئولانی که در راه اندازی این پروژه تلاش کردند، گفت: افتتاح پروژه های آبرسانی در روستاها امید را بیشتر در دل این مردم سخت کوش و ولایتمدار زنده می کند.

وی با بیان اینکه روی کار آمدن دولت سیزدهم و شعارهایی که تاکنون دادند، نوید عمران و آبادانی بیشتر را برای کشور می دهد، افزود: امید است مسئولان با تلاش و کار مضاعف بخشی از مشکلات مردم را حل کنند و آنجایی که نیازمند پیگیری ما در تهران و یا استان باشد آمادگی کامل برای رایزنی و کمک به مسئولان در راستای حل مشکلات مردم وجود دارد.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس با اشاره به خشکسالی های چندین ساله در کشور و به ویژه خراسان جنوبی، افزود: مردم در مدیریت مصرف آب دقت کافی را داشته باشند تا این آبرسانی و آب شرب برای آنها پایدار بماند.

کد مطلب 5294019

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