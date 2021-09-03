آیت الله حکیم از مراجع تقلید به لقاء الله پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع بزرگ نجف اشرف دقایقی پیش دعوت حق را لبیک گفت. شبکه تلویزیونی «الفرات» عراق عصر امروز جمعه گزارش داد که آیت الله محمد سعید حکیم بر اثر سکته قلبی ناگهانی دار فانی را وداع گفته است.

آیت الله محمد سعید حکیم فرزند محمد علی الحکیم، از روحانیون بزرگ عراق و ساکن نجف اشرف بود. وی نوه دختری آیت الله سیدمحسن حکیم است.

این عالم عالیقدر پس از طی دوران حوزوی و تعلّم آموزه‌های دینی و حوزوی و رسیدن به مقام اجتهاد، هرگز خانه نشینی و اُخت گرفتن با کاغذ و کتاب را سرمشق خود قرار نداده و بلکه جزو کُنشگران ضد طاغوتی در دوران صدام بود. فعالیت‌هایی که در نهایت منجر به ۸ سال تحمل زندان در این کشور شد.

علت زندانی شدن وی، تلاش وی برای راه اندازی و تقویت پیاده روی اربعین در کشور عراق عنوان شده است؛ از این رو وی جزو فقهای شیعه بود که به جرم احیای پیاده روی اربعینی به زندان رژیم بعث افتاد.

خبرگزاری مهر درگذشت این مرجع عالیقدر تقلید را تسلیت می‌گوید.