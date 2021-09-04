به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بنیادیان در نشست مشترک بنیاد نخبگان و دانشگاه پیام نور استان به سند راهبردی کشور در امور نخبگان اشاره کرد و گفت: هدف اصلی تدوین این سند شناسایی صحیح مسائل، شرایط و امکانات برای فراهم شدن زمینه‌های نخبه شناسی، نخبه پروری، نخبه گزینی و نخبه گماری در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، حوزوی است.

وی اظهار کرد: اجرای بند «ث» ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های علمی و پژوهشی استان است.

رئیس بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این بنیاد نیازمند حمایت‌های معنوی از ارگان‌های ذی ربط است، تصریح کرد: در کنار حمایت‌های مادی از مستعدان برتر، حمایت‌های معنوی می‌تواند انگیزه و رغبت خدمت رسانی به جامعه بومی در افراد مستعد برتر ایجاد کند.

بنیادیان با اشاره به اینکه بنیاد نخبگان برنامه‌های خود را برای حل مشکلات و معضلات پیش روی جوانان نخبه هدایت کرده است، تصریح کرد: ترویج فرهنگ دانش بنیان در بین دانشجویان می‌تواند زمینه ساز ایده پردازی و کارآفرینی شود.

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل جوانان تحصیل کرده بیکاری است، ادامه داد: با توسعه شرکت‌های فناور و دانش بنیان می‌توان این مشکل را هموار کرد و موجب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در جامعه شد.

رئیس بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری به پتانسیل دانشگاه پیام نور استان در راه اندازی مرکز نوآوری حوزه علوم انسانی اشاره کرد و افزود: راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان علوم انسانی توسط دانشگاه پیام نور رهاورد خوبی دارد.

همکاری دانشگاه پیام نور استان و بنیاد نخبگان

رئیس دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: همکاری با بنیاد نخبگان در توانمند سازی مستعدان برتر و دانشجویان این دانشگاه اثرگذار است.

علیرضا آبرود تصریح کرد: موضوع سند راهبردی و بند «ث» ماده ۶۴ قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص اجرایی کردن این بند، همکاری دانشگاه پیام نور استان و بنیاد نخبگان بسیار مفید است.

وی با اشاره به توانمندی‌های جوانان تحصیلکرده و با استعداد چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: جوانان قابلیت بالایی در همه زمینه‌ها دارند که حمایت‌های مادی و معنوی خوبی از آنها نمی‌شود.

رئیس دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری گفت: مسیر پیشرفت جوانان با همکاری بنیاد نخبگان و دستگاه‌های علمی و پژوهشی هموار می‌شود.