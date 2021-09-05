می خواهم سمیعی بماند/دنبال پرداخت به کالدرون برای جذب خارجی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان خبر از استعفای جعفر سمیعی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس داد تا قهرمان پنج دوره متوالی رقابت‌های لیگ برتر در آستانه دیدار با استقلال تاجیکستان در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با بحران روبرو شود.

مجید صدری رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این موضوع گفت: آقای سمیعی با عملکرد خود نشان داده است چه میزان دلسوزی برای پرسپولیس وجود داشته و دارد. ما نمی‌خواهیم ایشان از باشگاه جدا شود و فعلاً هم همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

او درباره اینکه آیا خودش هم استعفا می‌دهد افزود: در پرسپولیس هستم و تا روزی که فکر کنم می‌توانم به تیم کمک کنم به فعالیتم ادامه می‌دهم.

رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره بحث جذب کارگزار پرسپولیس تصریح کرد: مشکلات مالی در باشگاه‌هایی نظیر پرسپولیس که بدهی از گذشته دارد واقعاً زیاد است. نگاهی به عملکرد یک سال قبل نشان می‌دهد که واقعاً تلاش کردیم علاوه بر پرداخت بدهی‌ها هزینه‌های جاری را نیز سامان دهیم. برای گرفتن کارگزار امیدوار هستیم اخبار خوبی به تماشاگران بدهیم.

او درباره موضوع پرداخت طلب ۵۵۰ هزار دلاری گابریل کالدرون و بدهی ۵۵ هزار دلاری سرخ‌ها به دستیارش خواکین تصریح کرد: امور مربوطه را پیگیر هستیم. دست از تلاش بر نداشتیم. می‌خواهیم مشکل را حل کنیم و به هر حال موظف به پرداخت آن نیز هستیم.

صدری درباره ممانعت فدراسیون فوتبال به دلیل بدهی‌های پرسپولیس از جذب کی روش استنلی نیز گفت: این موضوع را هم دنبال می‌کنیم. طبق خواسته‌های کادر فنی اقدام کرده‌ایم و پس از این هم چنین کاری را خواهیم کرد. تلاش‌های ما در زمینه پرداخت بدهی و جذب بازیکن ادامه دارد.