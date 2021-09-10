رضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالهاست در حق استقلال اجحاف می‌شود و باعث نارضایتی چندصد پیشکسوت و چند میلیون هوادار شده‌اند. وقتی می‌گویم اجحاف منظورم چند تا پنالتی و رفت و آمد چند بازیکن نیست. بلکه منظور از اجحاف انتخاب مدیران در سالهای اخیر است که هرگز در اندازه استقلال نبوده و نتوانسته‌اند به اندازه نام این تیم در آن مدیریت کنند.

وی افزود: این رفتار در قبال استقلال باعث می‌شود میلیون‌ها هوادار این تیم ناراضی شوند و بارها دیده شده هزاران ناراضی به کف خیابان‌ها آمده و ایجاد ناهنجاری کرده‌اند که این اصلاً به سود کشور نیست.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: چرا وقتی کشور با مشکلات بزرگی مثل معیشت، بیکاری، کرونا، مسکن، تورم و… مواجه است، ما هم با کارهای مان در ورزش باعث می‌شویم میلیون‌ها نفر هم در حوزه ورزش ناراضی شوند؟ اگر بدبینانه به موضوع نگاه شود حتی می توان گفت برخی از این رفتارها عامدانه و به جهت ایجاد نارضایتی در سطح عمومی جامعه انجام می‌شود. همانطور که ممکن است برای ناراضی کردن مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، پزشکی و… دست‌هایی در کار باشد، می‌توان این امکان را در ورزش هم در نظر گرفت.

رجبی تاکید کرد: ایجاد تغییرات در تیم مدیریتی استقلال الزامی است و وزارت ورزش نباید از آن طفره برود و باید در اسرع وقت این کار انجام شود. وقتی می‌گوییم تغییرات ایجاد شود، منظور فقط تغییر نفر و مهره نیست. بلکه منظور تغییر در نگرش نسبت به انتخابات مدیران جدید برای استقلال است. مدیرانی که وزارت آقای سجادی برای استقلال انتخاب می‌کنند باید از جنس متفاوتی باشند، از جنس و بدنه این باشگاه باشند و اندازه مدیریت شان در حد نام و قدمت افتخارات این باشگاه باشد. وگرنه تنها رفتن آقای «ایکس» و آمدن آقای «ایگرگ»، انتظار و مطالبه ما نیست.

بازیکن و مربی سابق آبی پوشان خاطر نشان ساخت: آقای سجادی باید در تصمیم‌گیری برای استقلال طوری عمل نماید که دنباله روی وزارت قبلی نباشد. هوادار و پیشکسوت استقلال باید تغییر را در استقلال احساس کند. برای این تیم یک روز هم یک روز است.