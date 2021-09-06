به گزارش خبرنگار مهر وحید میرنظامی عصر دوشنبه در نشستی مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته رویکرد انسان محور در مدیریت شهری مدنظر است و برای مدیریت شهری باید توجه ویژهای به انسان داشت و به افراد اولویت داد و آماده سازی زیرساختها برای این امر ضرورت دارد.
وی ادامه داد: نباید شعاری عمل کرد و برای اجرای پروژههایی مانند پیاده راه و مسیر دوچرخه سواری باید مطالعات لازم صورت گیرد ضمن اینکه شورا خواهان استفاده بیشتر مردم از دوچرخه در شهر است، اما باید نیازسنجی درستی در این راستا صورت گیرد.
اراک شهری تک هستهای است
رئیس شورای شهر اراک تصریح کرد: اراک شهری تک هستهای است، اما سوال اینجاست که شاخصه انسان محور بودن برای آن مدنظر قرار گرفته است؟ مسلماً برای توجه به این شاخص باید تمرکزگرایی را کنار گذاشت و بازارچههای مختلف در نقاط مختلف ایجاد کرد.
وی با اشاره به مشکل دیرینه شهرداری اراک در خصوص نیروی انسانی، گفت: با وجود پیکره فربه در شهرداری اراک اما کمبود نیروی انسانی کارشناس و متخصص یکی از مشکلات موجود است و شورای ششم بارها در این زمینه اقدام کرده که آمار و ارقام به موقع رسانهای میشود.
شوراس پنجم در بیانضباطی منابع انسانی شهرداری سهیم بوده است
وی ادامه داد: در دوره شهردارهای مختلف افرادی بدون ضابطه وارد شهرداری شدند و این امر سبب شد تا پیکره شهرداری فربه شود و دوره قبلی شورا در این بیانضباطی سهیم بوده به همین سبب امروز یکی از مشغلههای مهم شهردار اراک تعیین تکلیف این تعداد نیروی انسانی است که باید این موضوع را در برنامههای خود قرار دهد.
میرنظامی با بیان اینکه یکی از شعارهای مهم شورای ششم شفافیت است، گفت: سبب انعکاس موضوعات و مسائل مربوط به نیروی انسانی، بودجه و قراردادها باید در سامانه شفافیت انجام شود که برای این کار تمام تلاش خود را به کار بستیم.
رئیس شورای شهر اراک تصریح کرد: اهالی رسانه میتوانند شفافیت مالی و نحو جذب و بکارگیری منابع انسانی را از ادوار مختلف شهرداری و شورای شهر اراک مطالبه کنند بنابراین انتظار است رسانهها در زمینههای مختلف بهویژه وضعیت بودجه، تحقق درآمد و جذب منابع انسانی از دوره پنجم شورای اسلامی مطالبهگری کنند.
برخی جریانات در دوره پنجم شورای شهر پیگیر مطالبات سیاسی جریانهای سیاسی با استفاده از بودجههای شهرداری بودند
وی عنوان کرد: معتقدیم بدنه و شاکله اصلی رسانهای استان از زحمتکشترین، پاکدستترین افراد تشکیل شده که همه مسئولان استان خود را باید مدیون اطلاعرسانی دقیق، امانتدارانه و درست آنها بدانند اما برخی جریانات در دوره پنجم شورای شهر پیگیر مطالبات سیاسی جریانهای سیاسی با استفاده از بودجههای شهرداری بودند.
رئیس شورای شهر اراک گفت: برخی جریانات سیاسی پادوی سیاسی نیز دارند که باید برای کاری که برای طیف سیاسی متبوع میکنند حق و حقوقی دریافت کنند، در استان مرکزی برخلاف جریان اکثریت و ۹۰ درصدی سالم فعال عرصه رسانه و مطبوعاتی جریانی وجود دارد که به جای انعکاس دغدغه و نگاه مردم وظیفه پمپاژ خبر و انعکاس دیدگاه سیاسی جریان خود را داشتند که البته مبالغ کلانی هم از شهرداری دریافت کردند.
وی ادامه داد: بنابراین باید هم بودجه، هم وضعیت نیروی انسانی در بستر سامانههای شفافیت و بسترهای دیگری که مسائل را برای عموم مردم روشن بیان کند باید منعکس شود چراکه معتقدیم هیچ چیزی مخفی از مردم و اطلاع مردم نداریم و نباید چیزی را از آنها کتمان کرد.
میر نظامی در پایان با بیان اینکه یکی از وظایف شورای ششم تحقیق و تفحص از چیزی است که از شهرداری و شورای پنجم دریافت کرده است گفت: متأسفانه در کشور ما آنچه مغفول مانده مسئله حسابرسی پس از مسئولیت است که باید مشخص شود پس از مسئولیت ۴ ساله چه چیزی تحویل مسئولان دوره بعدی شده که در صورت غفلت قطعاً دستگاههای نظارتی پیگیر خواهند بود و مسائل را راستیآزمایی خواهند کرد.
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