صادرات از پایانه مرزی میرجاوه ۱۶۰ درصد رشد داشته است

مسعود نکودری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۳۵۰ هزار و ۲۳۹ تن کالا در این مدت توسط ۱۵ هزار و ۵۸۴ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میرجاوه به کشور پاکستان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۳۴ هزار و ۵۰۱ تن کالا و پنج هزار و ۸۶۹ دستگاه رشد ۱۶۰ درصدی در تناژ و ۱۶۶ درصدی در ناوگان را نشان می‌دهد.

وی گاز مایع، قیر و هیدروکربن را از عمده کالاهای صادراتی از پایانه مرزی میرجاوه در این مدت ذکر کرد و افزود: پایانه مرزی میرجاوه همواره یکی از پایانه‌های فعال کشور در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت بشمار می رفته بطوری که علاوه بر رشد ۱۶۰ درصدی صادرات با عملکرد بسیار مطلوب رشد ۱۳۳ درصدی در ترانزیت کالا در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای استان رقم زده است.

رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه موفقیت صادرات از پایانه مرزی میرجاوه در طول سال‌های اخیر مبرهن این واقعیت است که در صورت توسعه زیر ساخت‌ها می‌توان روز به روز شاهد گسترش فعالیت‌های اقتصادی در استان بویژه صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان بود لذا این اداره کل توسعه پایانه مرزی و توسعه فضای سالن مسافری جهت پذیرش زائران کشور همسایه را در اولویت کاری خود قرار داده است.

نکودری تصریح کرد: پایانه مرزی میرجاوه به دلیل نزدیکی به مراکز جمعیتی کشور پاکستان از فعال‌ترین پایانه‌های مرزی کشور محسوب می‌شود که علاوه بر نقش آفرینی در توسعه مناسبات اقتصادی اشتغالزایی زیادی برای مردم استان به همراه داشته است.