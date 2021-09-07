روایت هنرمندانه از چهره جهادی فارس روی آنتن شبکه مستند

به گزارش خبرنگار مهر، از اهالی سیل‌زده سیستان و بلوچستان تا مردم شهر و روستاهای زلزله زده کرمانشاه تا بچه‌های خادم حرم حضرت زینب (س) و هیأتی ها و جهادی‌های شیراز و علم گردان‌ها تا مردمی که درمناسبت‌های مختلف گذرشان به موکب بلوار چمران افتاده یا مردمی که طی این سال‌های کرونایی به بیمارستان علی اصغر شیراز مراجعه داشتند، نام سید عبدالغفار حسینی به گوششان آشناست.

علی تک رو ستا تهیه کننده و کارگردان کرجی که با مستند (برادرم ناد علی) درجشنواره های زیادی مانند جشنواره فجر و جشنواره بین المللی حقیقت و جشنواره تلویزیونی مستند خوش درخشیده است، سعی کرده در مستند (استراحت بماند) با یک روایت هنرمندانه از این چهره جهادی نام آشنای خطه فارس گوشه‌ای ازفعالیتهای جهادی بی وقفه او را به تصویر بکشد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه آشنایی با سید غفارحسینی و نقطه شروع این مستند گفت: خودم با فضای جهادی نا آشنا نبودم و معمولاً در اتفاقات مختلف مثل سیل و زلزله برای کار رسانه‌ای پیشقدم بودم. حدود دوسال قبل در جریان سیل سیستان و بلوچستان با سید غفار آشناشدم. آن سال‌برای مجموعه ۳۶۰ درجه شبکه مستند مشغول تهیه برنامه بودم و بدون خودرو مانده بودم. سید غفارمی گفت در این وضعیت یکی از بهترین کمک‌های ما به مردم این منطقه این است که کمک کنیم شما در رسانه این وضعیت را منعکس کنید. نگاهش خیلی به دلم نشست. در آن سفر کمک کردند و با خودرو خودشان از بندر جاسک تازاهدان حدود ۱۵۰۰ کیلومتر همراه ما شدندو بعد از آن سفر تصمیم گرفتم از بچه‌های جهادی گمنام مثل اینها مستند بسازم تا خیلی ازمردم امکان دیدن آنچه که من در آنها دیدم، داشته باشند.

تهیه کننده و کارگردان این مستند تاکید کرد: شاید برداشت بعضی از مردم این باشد که هیأتی ها در هیأت و یا در حرم به حال و هوای خوش خود مشغول و از مردم غافل هستند اما شخصیت و فعالیت‌های بی دریغ جهادی‌هایی مانند سید غفار نشان می‌دهد همان هیأتی ها و خادمان حرم در خدمت به مردم سراز پانمیشناسند و در بحران‌ها و برهه‌های زمانی مختلف در راه خدمت به مردم جانفشانی می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های بی وقفه سید غفار حسینی که ازچهره های پرتلاش استان فارس در عرصه‌های مختلف جهادی است، خاطر نشان کرد اگر همه فعالیت‌های سید غفار را می‌خواستیم نشان دهیم قطعاً باید یک سریال بلند ۹۰ قسمتی می‌ساختیم. جدای از فعالیت در سیل و زلزله در اقصی نقاط کشور نذر حیا و پویش‌های فصلی و فعالیت‌های عمرانی تا فعالیت در بیمارستان سنترکرونا واقعاً نوشتن و به تصویر کشیدنش هم آسان نیست‌.

تک روستا گفت: ما در این مستند که سه شنبه ۱۶ شهریور روی آنتن شبکه مستند می‌رود تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های این جوانمرد را در حد توان یک مستند به تصویر کشیدیم. اماهمین مستند را هم هرکسی دیده اذعان دارد که این مرد چقدر برای مردم دوندگی می‌کند.

وی با اشاره به تلاش ۹ ماهه برای ساخت این مستند اظهار داشت: برای اینکه به شخصیت سوژه نزدیک بشوم در این مدت با او زندگی کردم. حدود شش ماه سعی کردم در اکثر سفرها با او همراه شوم. در تمام دویدن‌هایش یک دلتنگی خاصی برای امام‌حسین (ع) و اربعین موج می‌زد که بنظرمن این جوشش درونی و تعلق خاطر عجیب به امام حسین (ع) می‌تواند نقطه اوج این مستند باشد. در واقع علم گردانی در گوشه گوشه شیراز تسکین این دلتنگی هاست.

این مستندساز گفت: تلاش خالصانه و شجاعانه دربیمارستان سنترکرونای شیراز هم می‌تواند ازنقاط اوج این اثر باشد که ممکن است برگشتی در آن نباشد اما خطرات این کار هم جلودار فعالیت‌های جهادی سید غفار نیست. به جرأت می‌توانم بگویم او خودش را وقف خدمت به مردم کرده است. شاید تصور خیلی از ماها این باشد که کسی که دنبال این فعالیت هاست دست و دل اززندگی شسته و از خانه و زندگی سیر است اما ما در این مستند اوج عشق پدر و دختری و روابط خانوادگی قوی و صمیمانه ای شاهد هستیم که می‌تواند دید جامع‌تری به مخاطبان بدهد وشناخت آنها را نسبت به جهادی‌ها عمق ببخشد.

وی به شباهت این چهره جهادی به یکی از شهدای بنام اشاره کرد و گفت: این شباهت هم جذابیت خاصی به این اثر بخشیده است.

کارگردان مستند استراحت بماند به تأثیر ارتباط با شهدا در تقویت فعالیت‌های جهادی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد ارتباط با شهدا خستگی را ازتن جهادی‌ها رفع می‌کند و انرژی مضاعف به‌آنها می‌دهد. سید غفار حسینی فراتراز شباهت ظاهری به شهدا، ارتباط خاصی با شهدا و مادران شهدا دارد تاجایی که در نامگذاری پسرش دوتن از مادران شهدا نظر دادند و با ترکیب پیشنهادات این مادران اسم مهدی‌رضا را برای پسرش انتخاب کرد و اتفاقاً شهید مهدی رضا رستمی یکی از شهدای تأثیرگذار در تعیین مسیرسید غفار دردوران نوجوانی بوده و تاریخ شهادت این شهید با تاریخ تولد پسرش همزمانی جالب توجهی دارد. انگار شهدا نشانه‌هایی برای اهلش می‌فرستند که نشان می‌دهند حواسشان به‌همه چیز هست.

به گزارش مهر مستند (استراحت بماند) سه شنبه شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد.