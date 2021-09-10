تعریف دوره «مطالعات سرطان» برای دانشجویان خارجی علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، هفتمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور اعضای جلسه به صورت مجازی تشکیل شد.

در این جلسه کوریکولوم (برنامه درسی) رشته «مطالعات سرطان» (New route Cancer studies) در مقطع دکتری تخصصی توسط دکتر وحید ضیایی معاون آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شد.

وی گفت: این برنامه یکی از برنامه های مهم آموزشی برای آموزش نیروی کار در کشورهای مختلف است که دانشجویان آن، جدا از تدریس و انجام تحقیقات، با شناسایی نیازهای جامعه و حل آن در خدمت جامعه خواهند بود.

ضیایی افزود: عنوان Cancer studies در کشور وجود ندارد به همین دلیل نیاز است که مصوبه این رشته از شورای آموزشی و وزارت بهداشت اخذ شود. کوریکولوم این رشته مختص دانشجویان بین الملل خواهد بود و دانشجویان می توانند واحدهایی به صورت پایه انتخاب کنند.

وی ادامه داد: طول مدت این برنامه بین ۲-۳ سال خواهد بود. هر دانشجو به یک مشاور منتخب در زمینه های اصلی تحصیلی ارتباط داده می شود که به او به عنوان یک منتور در انجام کلیه دوره های آموزشی و یا برنامه تحقیقاتی کمک می کند. برای این منظور، هر متقاضی باید قبل از تکمیل فرم درخواست، یک استاد را به عنوان مشاور انتخاب کند.

پس از بحث و تبادل نظر با کلیات کوریکولوم موافقت و مقرر شد جهت تائیدیه نهایی به وزارت بهداشت ارسال شود.