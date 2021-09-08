ناصر مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان ثبت نام وام‌های دانشجویی سال تحصیلی جدید گفت: باید ابتدا دانشجویان ثبت نام‌های آموزشی و انتخاب واحدهایشان را انجام دهند و پس از آن صندوق رفاه بخشنامه بازه زمانی ثبت وام‌های دانشجویی را به دانشگاه‌ها اعلام می‌کند.

وی افزود: ستاد مقابله با کرونا و وزارت علوم هنوز مشخص نکرده‌اند که آموزش‌ها در سال تحصیل جدید برای چه مقاطعی حضوری و برای چه مقاطعی مجازی است. ترکیب حضوری و مجازی هنوز مشخص نشده است. صرفاً وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده‌اند که از هفته آینده واکسیناسیون دانشجویان شروع می‌شود، ولی واکسیناسیون کدام دانشجویان؟ کدام دانشگاه؟ و آیا می‌خواهند مقطعی عمل کنند و یا روش دیگری می‌خواهند اعمال کنند، بنابراین ما منتظریم چارچوب بازگشاییِ زمانیِ ترم تحصیلی مشخص شود آن وقت تصمیم می‌گیریم بازه زمانی ثبت نام وام‌های دانشجویی را چه زمانی قرار دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: ولی معمولاً هر سال از ۲۰ مهر ماه به بعد بازه زمانی ثبت درخواست وام‌های دانشجویی را اعلام کرده و مدت آن را نیز مشخص می‌کنیم امسال چون تلاش می‌کنیم در سامانه جدید این ثبت نام صورت گیرد باید تکلیف تست سامانه جدید نیز روشن شود و اگر تا آن زمان تکلیف سامانه جدید مشخص نشود نیمسال تحصیلی جدید نیز ثبت نام وام‌های دانشجویان در سامانه قبلی انجام می‌شود. بنابراین بازه زمانی ثبت وام‌های دانشجویی را مانند هر سال از ۲۰ مهر به بعد به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم.

افزایش ۳۰ درصدی سقف وام‌های دانشجویی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در خصوص اعتبارات در نظر گرفته شده برای وام‌های دانشجویی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰ گفت: برای نیمسال اول تحصیلی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام‌های دانشجویی پیش بینی کردیم و نسبت به سال تحصیلی قبل سقف وام‌های دانشجویی را ۳۰ درصد افزایش داده‌ایم.

مطیعی در ادامه با اشاره به ترکیب وام‌های دانشجویی سال تحصیلی جدید گفت: ترکیب وام‌های دانشجویی سال تحصیلی جدید تغییر نخواهد داشت. هیئت امنا ترکیب وام‌ها را تغییر نمی‌دهد، چون ۵ عنوان وام دانشجویی با ۲۱ رویداد باعث می‌شود صندوق رفاه به کمک دانشجو بیاید. هر عنوان وام شامل تعدادی رویداد است. برای مثال وام ضروری، بیماری‌های خاص، سوانح و رویدادهای طبیعی مثل سیل و زلزله، استعدادهای درخشان، همچنین دانشجویان توان خواه به اصطلاح تحت پوشش حمایت‌ها را پوشش می‌دهد.

وی افزود: هر عنوان وام تعدادی از رویدادها را تحت پوشش خود قرار داده بنابراین نیازی به اینکه ترکیب آن وام‌ها را به هم بزنیم نیست. تقریباً تمام مواردی که نیاز است دانشجو مورد حمایت قرار بگیرد در یکی از آن عناوین وام‌های پنج گانه قرار می‌گیرد. فقط تفاوتش نسبت به قبل این است که این پنج عنوان وام مدیریت و جابه جایی اعتبار آن را در سطح صندوق و دانشگاه طبیعتاً راحت‌تر کرده است و دانشجویان بهتر می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.