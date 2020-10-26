فرایند پرداخت وام به دانشجویان شهریه پرداز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرایند پرداخت وام به دانشجویان دوره‌های روزانه و نوبت دوم و شهریه پرداز از زمان درخواست وام در پورتال دانشجویی تا واریز به حساب دانشجو و دانشگاه اعلام شد. این فرایند به شرح زیر است:

اقدام دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه

ورود به پورتال دانشجویی از طریق سایت صندوق رفاه به آدرس ir.swf.www یا مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس ir.swf.bp.www

دانشجوی ورودی جدید و بدون پرونده در سامانه جامع صندوق

انتخاب دکمه ثبت نام دانشجوی جدید

وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و انتخاب دکمه جستجو

وارد کردن تابعیت، محل صدور، مرکز آموزشی، رشته تحصیلی، نوع دوره، مقطع، سال ورود، نیمسال ورود، شماره دانشجویی، تلفن ثابت و همراه و دریافت کد صحت سنجی در گوشی همراه به صورت پیامک و انتخاب ذخیره

در صورت تأیید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان دانشجوی آن دانشگاه، دانشجو با ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری و رمز عبور، درخواست وام

دانشجوی ورودی جدید در مقطع جدید و دارای پرونده در سامانه جامع صندوق

وارد کردن نام کاربری و رمز عبور (که همان کد ملی دانشجو بدون خط تیره است)

در صورتی که مقطع تحصیلی قبلی تعیین تکلیف شده باشد (صدور دفترچه یا تسویه حساب) وارد بخش اطلاعات دانشجو شده و ثبت مقطع تحصیلی جدید را انتخاب می‌کنند.

پنجره جدید باز شده مقطع قبلی و تعیین تکلیف شده را نمایش می‌دهد و دانشجو می‌بایست درخواست ایجاد مقطع تحصیلی جدید را انتخاب کند.

واردکردن تابعیت، محل صدور، مرکزآموزشی، رشته تحصیلی، نوع دوره، مقطع، سال ورود، نیمسال ورود، شماره دانشجویی، تلفن ثابت و همراه و دریافت کد صحت سنجی درگوشی همراه به صورت پیامک و انتخاب ذخیره.

در صورت تأیید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان دانشجوی آن دانشگاه، دانشجو باورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری و رمز عبور، درخواست وام می‌کند.

دانشجوی دارای پرونده در سامانه جامع صندوق در همان مقطع تحصیلی:

ورود به پورتال دانشجویی با نام کاربری و رمز عبور (که همان کد ملی دانشجو بدون خط تیره است).

ثبت درخواست وام

مراجعه دانشجو به دانشگاه جهت مطابقت و تأیید ثبت نام اولیه به همراه مستندات اعم از اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، سند تعهد نامه محضری، سند تأهل، اجاره نامه دارای کد رهگیری، شماره حساب فعال به نام دانشجو، کارت دانشجویی و …بر اساس نوع وام درخواستی.

تذکر ۱: دانشجو می‌بایست با توجه به محدودیت‌های فنی از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ بعد ظهر در پورتال دانشجویی ثبت نام کند.

تذکر ۲: نام کاربری کلیه دانشجویان، کد ملی به صورت ۱۰ رقم عددی و بدون خطوط بین آن است.

تذکر ۳: کلمه عبور برای دانشجویان قدیمی همان کلمه عبور قبلی و برای دانشجویان جدید همان ۱۰ رقم عددی کد ملی بدون خطوط بین آن است.

اقدام دانشگاه در سامانه جامع صندوق

تأیید یا حذف ثبت نام اولیه دانشجو توسط کاربر دانشگاه با توجه به مستندات ارائه شده

کنترل و تأیید مدارک وام توسط کارشناس اداره رفاه دانشگاه پس از استعلام از کدینگ وزارت علوم، ثبت احوال و بانک شامل) سند تعهد نامه محضری، شماره حساب، مستندات مربوط به وام‌ها.

تأیید وام و مدارک الزامی بر اساس نوع وام درخواستی دانشجو در سیستم جامع صندوق توسط کاربر دانشگاه

ایجاد لیست وام توسط کارشناس اداره رفاه دانشگاه و تأیید لیست توسط معاون دانشجویی دانشگاه

ارسال لیست وام تأیید معاونت شده از طریق سامانه جامع صندوق رفاه به کارشناس اداره پرداخت وام صندوق رفاه

تذکر: چنانچه پورتال دانشجویی صندوق رفاه، دانشجویی را شاغل تشخیص داد ولی دانشجو در زمان تحصیل شاغل نبود می‌بایست از محلی که سابقه بیمه برای وی گزارش شده، استعلام بیمه‌ای تائید شده مبنی بر عدم اشتغال به دانشگاه ارائه کند.

اقدام صندوق رفاه دانشجویان در سامانه جامع صندوق

کنترل و بررسی تعدادی از مدارک مرتبط با نوع وام درخواستی در پرونده دانشجو در لیست ارسالی دانشگاه توسط کارشناس اداره پرداخت وام صندوق رفاه.

تأیید لیست وام ارسالی دانشگاه توسط کارشناسان اداره پرداخت وام صندوق رفاه.

تجمیع لیست‌های وام و تأیید و امضا کارشناس و رئیس اداره پرداخت وام دانشجویی، مدیرخدمات رفاهی و معاون اموردانشجویان صندوق رفاه

تأیید نهایی لیست تجمیع وام در سامانه جامع صندوق و ارسال به اداره امور مالی جهت پرداخت وام به شماره حساب دانشجو یا دانشگاه.

به گزارش مهر، ثبت نام وام‌های دانشجویی از ۳۰ مهر آغاز شده و ثبت نام برخی از وام‌ها تا ۱۵ آذر و برخی دیگر تا ۱۵ دی ۹۹ ادامه خواهد داشت. صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به گفته رئیس صندوق ۳۰۰ میلیاردتومان اعتبار برای پرداخت وام‌های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی جدید اختصاص داده شده است.