آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شیب نزولی اپیدمی کرونا قرار داریم، اظهار کرد: آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۰۰ بستری جدید کرونایی در گیلان داریم، افزود: در مجموع ۱۰۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند و این نشان دهنده آن است که ویروس همچنان در استان فعال است.

وی تصریح کرد: میزان مراجعات مردمی به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها روزانه بین ۶ تا ۱۰ هزار نفر کاهش یافته اما همچنان حدود دو هزار نفر مراجعه سرپایی داریم.

حیدرزاده با بیان اینکه اگر فردی به کرونا مبتلا شد باید چهار هفته پس از قطع کامل علائم خود نسبت به واکسیناسیون اقدام کند، ادامه داد: اگر فاصله بین تزریق دُز اول و دوم دچار کرونا شد باز نیز نیازمند گذشت این مدت زمان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به وجود ۲۰۵ مرکز تزریق واکسن کرونا در استان، گفت: از نظر تعداد مراکز واکسیناسیون دومین استان و از نظر تعداد تیم‌هایی که در واکسیناسیون مشارکت دارند جز ۵ دانشگاه برتر کشور هستیم.

حیدرزاده با بیان اینکه توانایی تزریق بیش از ۸۰ هزار دُز واکسن در روز را داریم، تصریح کرد: همچنین می‌توانیم دو شیفت واکسیناسیون را انجام دهیم که در حال برنامه ریزی و آماده کردن شیفت‌ها هستیم.