به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نیروهای ارتش عراق همچنان به سلسله عملیات های ضد تروریستی خود در نقاط مختلف این کشور ادامه می دهند. در همین ارتباط، «ناصر الغنام» فرمانده عملیات الانبار از تحقق دستاوردهای جدید توسط نیروهای عراقی خبر داده است.

بر اساس این گزارش، فرماندهی عملیات الانبار اعلام کرده است که نیروهای عراقی پس از پاکسازی صحرای الانبار از لوث بقایای عناصر داعش موفق شدند به طور کامل بر آن سیطره یابند. وی گفت: درحال حاضر، هیچ عنصر تروریستی در صحرای الانبار وجود ندارد.

الغانم در ادامه یادآو شد: نیروهای ارتش عراق در جریان آخرین عملیات خود علیه بقایای تکفیریها در صحرای الانبار ضمن منهدم کردن چند خودروی متعلق به آنها، مقادیری از تسلیحات‌شان را نیز کشف و ضبط کردند.