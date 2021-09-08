به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام مدوید روزهای ۱۹ تا ۲۱ شهریورماه در شهر مینسک بلاروس برگزار می‌شود.

بر این اساس اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی

۶۱ کیلوگرم: پیمان نعمتی

۶۵ کیلوگرم: کیان محمودجانلو

۷۴ کیلوگرم: محسن کوچ نژاد

۸۶ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور

۱۲۵ کیلوگرم: عباس فروتن



مربیان: اباذر اسلامی- بهنام احسان پور - بهروز نیک نژاد

داور: مزدک گیتی

بر اساس برنامه رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام مدوید، مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم روزهای جمعه و شنبه و رقابت‌های اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۹، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود.