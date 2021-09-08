به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس در نیم ساعت ابتدایی معاملات امروز چهارشنبه ۱۷ شهریور با رشد ۲۸۱۶ واحدی به یک میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۷۸ واحد رسید.

‌از شروع معاملات امروز عرضه اولیه سهام دو شرکت انجام شد.

شاخص هم وزن نیز رشد ۱۸۲۰ واحدی داشت و به عدد ۴۶۷ هزار و ۱۶۸ واحد افزایش یافت.

نماد شستا و فملی در رشد مثبت و میدکو و فولاد در کاهش شاخص مؤثر بودند. فرابورس ۲۰۳ واحد رشد کرد و به ۲۲ هزار و ۸۶۸ واحد رسید.

تاکنون ۲۶۵ هزار معامله به ارزش ۱.۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده و ارزش کل بازار سرمایه بیش از ۶.۱ هزار هزار میلیارد تومان است.

همچنین امروز دو عرضه اولیه نمادهای کیمیاتک و فجهان در فرابورس انجام می‌شود.