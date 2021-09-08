به گزارش خبرگزاری مهر، صفا صبوری دیلمی با بیان اینکه مسیرهای تندروی شمال به جنوب و جنوب به شمال جاده قدیم قم در محدوده سه راه باقرشهر از اوایل تابستان سال جاری تکمیل شده است، گفت: بهره برداری از این مسیرها زمینه ساز کاهش بار ترافیک، کاهش زمان سفر و نیز صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. دوربرگردان شمال به شمال تقاطع سه راه باقرشهر در حال اجرای مراحل نهایی عملیات عمرانی است و گشایش همزمان مسیرهای تندروی جاده قدیم قم و دوربرگردان مذکور، وضعیت تردد در این محدوده پر تقاضای ترافیکی را تا حد قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشد.

وی با تشریح پیشرفت عملیات اجرایی در سایر بخش‌های پروژه، از امکان آغاز عملیات خاکبرداری دوربرگردان جنوب به جنوب تقاطع متعاقب احداث ۴ شمع باقیمانده خبر داد و گفت: زیرگذر تقاطع غیر همسطح سه راه باقرشهر که امکان ترددهای شرق به غرب و غرب به شرق در محل تقاطع را فراهم می‌سازد، در مرحله اجرای عملیات زیرسازی و تکمیل شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران عنوان کرد: پیشرفت عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح بلوار علامه عسگری با جاده قدیم قم (سه راه باقرشهر) از مرز ۹۰ درصد فراتر رفته است و می‌توان انتظار داشت بخش‌های باقی مانده این تقاطع غیر همسطح تا پایان پاییز سال جاری آماده بهره برداری شود.

گفتنی است طرح احداث تقاطع غیر همسطح بلوار علامه عسگری با جاده قدیم قم، علاوه بر یک پل روگذر جنوب به غرب، شامل یک زیرگذر رفت و برگشت (شرق به غرب و غرب به شرق) و ۲ دوربرگردان جنوب به جنوب و شمال به شمال است. آنچه اسفندماه سال ۱۳۹۷ در قالب فاز نخست پروژه تحویل شهروندان شد، شامل پل روگذر جنوب به غرب و پل کندروی شمال به جنوب تقاطع (سقف زیرگذر) بود.