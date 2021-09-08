به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد نادری که به منظور حضور در پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان اتحادیه بین المجالس به وین سفر کرده بود، با پطروس مرجانی، رئیس کمیته خارجی عربی و اتباع خارجی در مجلس سوریه دیدار و گفت و گو کرد.

نادری در ابتدای این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس سیاست‌های اصولی خود در قبال سوریه رفتار کرده، گفت: حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه، مخالفت با هرگونه مداخله خارجی و حضور نامشروع نیروهای نظامی و عناصر تروریستی بیگانه و لزوم حل و فصل این بحران از طریق گفتگوهای سوری-سوری با مدیریت خود سوری‌ها، از محوری‌ترین مواضع جمهوری اسلامی در قبال بحران این کشور بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به چالش‌های سوریه در حوزه آب، آموزش و پرورش، معیشت، اشتغال و اهمیت بازسازی مناطق، اظهار داشت: معتقدیم بودجه‌ای که سازمان ملل در راستای کمک های بشردوستانه به سوریه در اختیار خود دارد، نباید صرفا صرف تأمین مواد غذایی و کمک به اردوگاه آوارگان و پناهندگان باشد بلکه باید بخشی از این بودجه در راستای بازسازی زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی مصرف شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بازگشت امن و آزادانه آوارگان سوری به کشورشان، خود مرحله‌ای از راهکار سیاسی بحران سوریه به شمار می‌رود ولی برخی کشورها از این موضوع به عنوان ابزار سیاسی برای فشار به دولت سوریه استفاده می‌کنند و برای این بازگشت شرط و شروط می‌گذارند.

نادری در ادامه با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، عنوان کرد: در شرایطی که همه‌گیری ویروس کرونا و اوضاع جنگی در سوریه منجر به مشکلات معیشتی برای مردم این کشور شده، تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ملت سوریه، مشکلات را تشدید کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین در خصوص وضعیت ادلب تأکید کرد که این منطقه باید تحت کنترل و حاکمیت دولت سوریه باشد تا به جایگاهی امن برای تروریست ها تبدیل نشود.

وی همچنین به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره و بیان کرد: حملات اخیر این رژیم در ادامه تجاوزات مستمر به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است چرا که بقای خود را در استمرار جنگ و درگیری در خاورمیانه می بیند.

رئیس گروه اتحادیه بین المجالس جهانی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسرائیل در صدد است تا سوریه را به محل تنش تبدیل کند، خاطرنشان ساخت: لازم است جامعه بین المللی و بازیگران منطقه ای در قبال تجاوزات مستمر این رژیم به سوریه، واکنش نشان دهند زیرا ادامه این وضع غیرقابل قبول است.

یوسفی: سهم ایران از روابط اقتصادی سوریه افزایش یابد

در ادامه مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با بیان اینکه قرابت مذهبی و اعتقادی باعث شده روابط میان ایران و سوریه ابعاد مختلفی داشته باشد، گفت: مذهب و اعتقادات حس برادری میان دو کشور را افزایش می‌دهد و دیپلماسی اعتقادی را میان دو کشور حاکم می‌کند.

وی افزود: متأسفانه ایران علی‌رغم همکاری‌های بالا با کشور سوریه، سهم کمی از روابط اقتصادی این کشور دارد، در حالی که ظرفیت‌های خوبی در این حوزه وجود داشته که امیدواریم با شناخت این ظرفیت‌ها، سطح روابط تجاری و اقتصادی را نیز افزایش دهیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ایران این آمادگی را دارد که در بازسازی کشور سوریه مشارکت جدی تری داشته باشد.

رئیس کمیته خارجی مجلس سوریه: سوریه و ایران برای حفظ استقلال خود مقابل آمریکا ایستاده‌اند

پطروس مرجانی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط پارلمانی میان کشورها در توسعه روابط، گفت: در این بین روابط دوستانه سوریه و ایران بر کسی پوشیده نیست و ایران از زمان آیت الله خمینی و حافظ اسد همواره حامی ملت سوریه بوده که در زمان آیت الله خامنه‌ای و بشار اسد نیز ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: اجلاس‌های پارلمانی در واقع فراتر از مجالس کشورها بوده و می‌تواند راهکارهایی برای حل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی ایجاد کند که نیازمند ادامه‌دار شدن روند این نشست‌های بین المللی و مذاکرات است.

رئیس کمیته خارجی عربی و اتباع خارجی در مجلس سوریه در پایان با بیان اینکه آمریکای جنایتکار، دشمن مشترک سوریه و ایران بوده و در سوریه باعث کشتار تعداد بیشماری از مردم بی‌گناه و تخریب‌های ظالمانه شده است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل تصمیمات غیرعادلانه این کشور از جمله تحریم، تحت فشار زیادی قرار دارد و ما هر دو برای حفظ استقلال خود، جلوی این کشور ظالم ایستاده‌ایم.