به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیستی با انتشار اخباری از حمله سایبری موفقیت‌آمیز به دانشگاه «بار ایلان» رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، در پی انجام این حمله اسامی و اطلاعات ده‌ها استاد دانشگاه بار ایلان که برای سازمان‌های امنیتی رژیم اشغالگر قدس فعالیت می‌کنند، افشا شده است.

گفته می‌شود که اسامی کارمندان و اساتیدی که عضو پلیس یا ارتش و یا دیگر نهادهای امنیتی این رژیم هستند، نیز لو رفته است.

دانشگاه بار ایلان یک مرکز تحقیقاتی بزرگ در شهر رمات گان در نزدیکی تل آویو به شمار می‌رود. دانشگاه مذکور که در سال ۱۹۵۵ پایه گذاری شده، با ۱۸ هزار دانشجو و یک هزار و ۳۵۰ کارمند دومین مرکز بزرگ دانشگاهی در اراضی اشغالی محسوب می‌شود.