به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری در بازدید از منطقه نازعات با حضور در جمع رزمندگان و فرماندهان مستقر در جزیره تنب بزرگ خطاب به آنان گفت: شما امیدهای ملت ایران هستید و مردم ما به شما رزمندگان غیور افتخار می کنند؛ شما امروز وظیفه ی بسیار حساس و مهم مرزداری از حریم جمهوری اسلامی را بر دوش دارید.

وی با تاکید بر ارتقای هر چه بیشتر فضیلت های اخلاقی اعم از معنویت، ولایت مداری، روحیه جهادی و انقلابی در میان رزمندگان اظهار کرد: ما هر کاری که انجام می دهیم باید برای رضای خدا و در مسیر خداوند متعال باشد. به اندازه ای که قدرت لا یزال الهی را باور داریم و از مرز خود باوری به مرز خدا باوری برسیم، به همان اندازه در مسیر توفیقات و موفقیت های الهی قرار می گیریم. آنگاه نتیجه همه اعمال ما خدایی می شود رنگ خدایی می گیرد و کار ما ماندگار می شود.

دریادار تنگسیری با بیان اینکه دشمنان ما در مقابل انقلاب اسلامی درمانده و مستأصل شده اند، گفت: انقلاب اسلامی با هدایت عالمانه و حکیمانه نائب الامام المهدی، حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) برای تحقق تمدن نوین اسلامی گام های بسیار بلندی برداشته و در این مسیر نیروی دریایی سپاه برای تبدیل شدن به یک قدرت دریایی در تراز انقلاب اسلامی اقدامات راهبردی و مهمی را شکل داده که در این راستا در سال گذشته با عنایت خداوند و همت جهادی و انقلابی رزمندگان دریادل، طی شش ۶ مرحله الحاق، انواع تجهیزات رزمی و عملیاتی به توان آمادگی رزم نیرو اضافه و سازمان ارتقاء یافت.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پایان با مثبت ارزیابی کردن سطح آمادگی های رزمی- عملیاتی رزمندگان مستقر در جزایر، با اشاره به لزوم تقویت هر چه بیشتر وحدت بین کشورهای اسلامی گفت: همانگونه که بارها اعلام کرده ایم، برای حفاظت و استمرار امنیت در خلیج فارس، نیازی به حضور بیگانگان نیست و کشورهای منطقه می توانند به خوبی از منابع و منافع خود دفاع کنند. ما مسلمانیم و با هم دوست و برادر هستیم و نیازی به حضور کشورهای متجاوز و بیگانه در منطقه نداریم.