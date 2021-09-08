تصویربرداری «دخترم سارا» به پایان رسید/ یک آرزو و حواشی آن

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم کوتاه «دخترم سارا» به نویسندگی و کارگردانی امین نظریانی و تهیه کنندگی کیوان رغیب مطلق و محمد تیموری به پایان رسید.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «تنها یک آرزو برای طوبی و دخترش سارا باقی مانده که در پی تحقق آن با اتفاقات گوناگونی روبرو می شوند.»

پس از پایان مراحل فنی، این فیلم آماده حضور در جشنواره های داخلی و خارجی می شود.

از جمله عوامل «دخترم سارا» عبارتند از بازیگران: اکرم علمدار، فرزین حاجیلو، کامران پورناجی، یاسمن وفایی، شبنم کاظمی، ایران باباجانی، مرضیه زهری، مشاوران کارگردان: فرزین حاجیلو، داریوش علیزاده، مدیر تصویربرداری: کیوان شعبانی، دستیاران تصویربردار: پوریا خطیبی کیا، اسماعیل جمال زاده، مدیر صدابرداری: مجید امینی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: نرگس امیر اصلانی، عکاس: هستی کاظمی، طراح صحنه: پردیس توکلی، طراح لباس: مریم لشگری، منشی صحنه: فاطیما وزیری، طراح گریم: یاسمن باقری، مجری گریم: زهره خزلی، دستیار دوم کارگردان: شاهین تیموری، مدیر تولید: مهدی رحیم خانی، مجری طرح: انجمن سینمای جوان شهر قدس.